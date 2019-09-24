〈分析〉美股與經濟脫鉤 已越來越嚴重

對長期的股市投資人來說，投資是對公司未來獲利能力的賭注，並會隨著經濟情況的好轉，見到整體股市的上漲，但是如果以實際經濟數據來看，市場與經濟之間的脫鉤情況，正在日益加劇，而且愈來愈嚴重。

就如同 RIA Advisors 經濟學家 Lance Roberts 指出，許多人認為，無論經濟好壞，「股票都是唯一值得擁有的投資」，但其實這個想法仍有待商榷。

股價上漲通常反映短期的預期心理

首先，由市場目前的位置來看，的確，美股處在接近歷史的高點，代表過去以來的投資人幾乎都是賺錢的。但 Roberts 表示，如下圖所示，在股市走高的過程中，其實有一段長期間都處於波動高點的下方，對投資人來說，這相當於耗損了大量的時間，才達到「解套」的目的。

(圖表取自 realinvestmentadvice.com)

Roberts 認為，多數投資人通常沒有 30 年的時間等待，以達成自己的目標，因此，如果需要 5 至 7 年的時間解套，這並非可行的投資策略。

Roberts 強調，這並不是說「市場時機」是最重要的，相反地，他認為，如果人們打算投資金融市場，這可以說是地球上最複雜的遊戲，那麼投資的重點，應該在於適當採取一些措施，來保護投資資本免受重大損失。

有趣的是，以較短的時間來看，資產價格更容易受到投資者心理的影響，從而導致「繁榮與蕭條」周期。Roberts 主張，當前就是這種情況， 當前經濟增長與資產價格之間的巨大脫鉤，即可以看出這一點。

如下圖所示，自 2009 年 1 月 1 日起，到 2019 年第二季末，股票市場漲幅為驚人的 164.90% (經通膨調整)。如果由 2009 年 3 月 9 日的低點開始衡量，則百分比增長更來到 200% 以上，但如果市場、經濟總是同步，那麼應該出現相應的經濟成長，但事實上並未出現。

(圖表取自 realinvestmentadvice.com)

量化寬鬆推升股市大於經濟

而更為實際的情況是，股市上漲的重要因素，在於聯準會實施了大規模的量化寬鬆，為美股市場帶來巨量資金，Roberts 計算，經過各式各樣救助計畫相加，例如對貝爾斯登 (Bear Stearns)、AIG、GM、其他美國銀行業的救助，政府放水總額估計來到 33 兆美元。

相較之下，自 2009 年初以來，美國經濟僅增長為 3.87 兆美元，增幅為 24.11%。如果以這種方式推算投資回報率，等於經濟成長每增長 1 美元，要投入 8.53 美元的經濟干預，似乎並不是個很好的買賣。

換一種方式，我們可以看寬鬆措施對股市的貢獻。

如下圖所示，自 2007 年以來，S&P 500 累計回報率已接近 103.6%，是 GDP 成長數據的 4 倍以上，是美股企業收入成長的 3 倍。

(圖表取自 realinvestmentadvice.com)

股市成長的代價，是聯準會資產負債表增加了 4 兆美元，企業實施庫藏股的回購達數千億美元，加上本益比估值的擴張，共同促成股市成長。

如果以另一個標準來看，公司財報的獲利與公司稅後利潤的偏差，逐步來到歷史的極端值，基於當投機到達極端之後，在市場循環的末期，往往會發生「均值回歸」的現象，這代表著急遽的修正，以及可能伴隨發生的經濟衰退。

(圖表取自 realinvestmentadvice.com)

另一個與股市相關的發展在於，每股純益 (EPS) 往往推升了美股股價成長，但它並不真實反映公司營運的好轉。

如下圖所示，自 2009 年初以來，EPS 增長了 360% 以上，但美股企業營收的成長，僅略高於 50%，明顯 EPS 在庫藏股回購的帶動之下，已嚴重失真。

(圖表取自 realinvestmentadvice.com)

市場、經濟的差距正在擴大

在過去的幾年中，隨著資產價格的飆升，絕大多數美國人幾乎沒有將這轉化為實際的經濟繁榮。因此，薪資、經濟及通膨均成長疲軟，反倒是消費者債務激增至創紀錄水準。

(圖表取自 realinvestmentadvice.com)

儘管詳細經濟情況的表現，還需要考慮到人口增長等因素，但眾多數據均顯示，經濟繁榮也沒有表現上的風光。

例如，儘管美國失業率來到歷史低點，但其實大量的人們放棄尋找工作，另有許多人兼職多項職務，其結果就是，就業年齡人口中，「不屬勞動力 (not in labor force)」的比重大幅提高。

(圖表取自 realinvestmentadvice.com)

如果就業確實像政府機構所報告的那樣強勁，那麼社會福利現在將不會占實際可支配收入的 22% 這樣的歷史新高。

(圖表取自 realinvestmentadvice.com)

因此，Roberts 表示，雖然股市在接近歷史的高點附近，但沒有因此大賺的多數美國人，對經濟現況卻有著截然不同的看法。Fed 仍在盡力維持經濟的活力，但現實是，市場與經濟之間的差距更加擴大了。