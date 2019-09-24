美股已近頂點？分析師：還沒出現兩位數反彈呢

美股空頭一再強調，過去一年來美股大體橫盤整理，這表明即使還沒建立，頂部可能也已經接近了。但一位經濟學家說，但這與最近的歷史走勢不符。

Natixis 美洲首席經濟學家 Joseph LaVorgna 在報告中表示，由於美股週一 (23 日) 在小幅漲跌間徘徊，主要股指離歷史高點僅相差 1 個或 2 個百分點，但在過去 12 個月中，股市僅溫和上漲，這使部分投資者認為股市可能走到循環的頂點附近了。

但是他說，情況並非如此，「部分投資人推測，股市可能在明年美國經濟放緩之前達到頂峰。」「但是，這將是非常不尋常的，因為在經濟下滑之前，股指向來會出現兩位數的反彈。」（見下表。）

如表所示，LaVorgna 指出，在可追溯至 1960 年的最近 8 次經濟衰退中，有 7 次股市的高峰出現在經濟之前，平均差距時間是 7 個月。他說，最近，從股市高峰到經濟高峰的領先期間縮短很多，「這意味著強勁的股市表現可能會持續到經濟循環的後期。」

在過去 12 個月中，美股主要是橫向盤整，標普 500 指數在過去一年中上漲 2.1%，而道瓊工業平均指數上漲在過去一年上漲 0.8%，LaVorgna 說，這「顯示還沒有達到當前經濟循環的高點」。

他的分析與 Natixis 的觀點一致，即 2021 年之前不太可能出現經濟下滑。但 LaVorgna 點出股市的波動幅度，在峰值之前的 12 個月中，不計股利，股票的平均漲幅為 17.6%。

LaVorgna 寫道：「我們必須清楚表明：這並不是在預測衰退。」

LaVorgna 表示：「但是，重要的是要強調，即使接近經濟轉折點，股市也向來表現良好，這意味著投資人應保持對金融前景，繼續保持警惕。」