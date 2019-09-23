華爾街大多頭：基於3項利多因素 美股明年底前再漲17%

美股標普 500 指數距歷史高點大概還有約 1% 的距離，而華爾街多頭分析師 Edward Yardeni 預計，標普 500 指數再創歷史新高的日子即將到來。

Edward Yardeni 預計，從現在到 2020 年年底，標普 500 指數將從目前的水平再飆升 17%。

Edward Yardeni 上週五 (20 日) 指出：「明年我的目標價是 3500 點，美股獲利將會更高，估值也可能更高，因為人們仍然認為利率不會上漲太多，甚至利率根本不會再上漲。」

儘管美國主要股市上週五中止了連續 3 週的漲幅，但 Edward Yardeni 以市場最近的動態來強化他看漲的預測信心。

Edward Yardeni 於華爾街任職數十年，陸續為保誠 (Prudential) 和德意志銀行 (Deutsche Bank) 在內的公司操作投資策略，而 Edward Yardeni 的多頭看法，主要建立在白宮、北京同意達成貿易協議的構想上、美國強勁的就業市場將保持消費者繼續支出，以及由於寬鬆央行政策推動全球經濟好轉。

Edward Yardeni 認為，正向的發展將為 2020 年前的成長型股票創造動力，Edward Yardeni 並懷疑，最近走高的價值型股票在未來幾個月中能否跑贏大盤。

Edward Yardeni 說道，「這是個非常有趣的牛市。似乎三不五時地讓領漲者成為落後者，讓落後者成為領漲者。從一開始，美股就出現很多類股輪動。」

Edward Yardeni 認為，投資人投向價值型股票是因為估值便宜。他在最近的一份報告中寫道：「自科技股泡沫破滅及之後的震盪走勢以來，成長型和價值型股票的預期本益比差距從來沒有那麼大。」

Edward Yardeni 推測，美股成長型股票將重新再受市場青睞，並將再度引領美股創下新高，Yardeni 將非必需性消費品類股、半導體類股、金融業類股列為最大受益者。