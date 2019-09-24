【馮冠華專欄】估計恆指今天應能止跌回穏

9 月 24 日推介 - 中教控股（839）

1）上日港股市況總結：恆指週一繼續低走。指數高開 28 點後很快又轉升為跌，最多曾跌約 250 點，低見 26186 點，最終以 26222 點收盤，下跌 213 點並錄 6 連跌。成交金額按日下跌約 31% 至 653 億。港股通南下轉為淨流出，金額約港幣 6.1 億。滬深股通北也轉為淨流出，金額約人民幣 15 億。藍籌 5 升 42 跌 3 持平。



板塊方面，黃金及中資電訊股表現較好。做空方面，佔大市成交回升至 13.8%。牛熊證街貨最新比例為 61:39，現價上下各 1000 點區間的牛熊比例為 76:24。重貨區方面，熊證仍在 26900-26949，牛證則下移至 25850-25899。恆指期貨夜市收報 26262 點，上升 129 點，高水 40 點。港股 ADR 上升 15 點，相等於恆指 26238 點。

簡評：昨天上證終止 3 連升，恆指也難免不跌。成交大減下錄 6 連跌，筆者昨天指出的屠牛風險也不幸上演。上證之下跌，不排除是富時因素的後遺症，注意尾市跌幅有所收窄，情況有點像減息預期落空的那一天，且看調整是否一步到位。



至於恆指，雖然只是下跌二百多點，但跌勢卻相當全面，藍籌跌多升少，週一下跌也好像已變成了常態。在屠牛後，牛證重貨區和現貨價有約 400 點的距離，做空比率也沒有大漲，樂觀地看，指數再向下行的誘因應有減少，但也不代表有必然的反彈動力。期指結算和國慶前，估計成交會維持低水平，指數亦可能偏向窄幅波動。

昨天推介的基建板塊表現強差人意，品題的公司只有中國建築（3311）能逆市上升，反觀有國策扶持的國內巨企，大都幾近打回原形；積弱的板塊看來還沒有被市場認同，但由於股值十分低殘，筆者仍覺有留意價值。昨天推介的中交建（1800）落筆打三更，可幸上週推介的小米（1810）和平安好醫生（1833）均能逆市上升，算是給筆者阿 Q 式挽回一點面子。至於升因，前者應是受惠於回購有所增大，後者則受注冊用戶突破 3 億的消息帶動。兩者在現價仍有不錯的吸引力。

回說強勢股，兩者半新教育股中滙（382）及思考樂（1769）又創新高，兩者的市值，距離被納入港股通的最低要求（港幣 50 億），還有一點空間，且看會否一鼓作氣了。走勢上看似極度超買，但貨源歸邊，暫且不要估頂。另一隻教育股中教（839）在收盤後公布收購消息（見點 3），收購價約在 16 倍 2018 年的本益比，算是吸引；特別是這收購應有恊同效應，對公司的聲譽及收納新生也屬正面，$11 元以下應是不錯的進場價。

2）美股上日市況總結：美股三大指數個別發展。當中道指上升 14 點，標指和納指則分別下跌 0.01% 及 0.06%。十年期債息在 1.723%，美滙指數上升至 98.61，紐約期油最新報 58.64 美元。

3）個股訊息（信報、經濟日報及明報）：騰訊（700） 5 月成功將「食雞」手遊《和平精英》（前身為《絕地求生：刺激戰場》）在內地商業化，根據 Sensor Tower 商店情報數據，《和平精英》及海外版《PUBG Mobile》在全球 App Store 和 Google Play 的總收入已突破 10 億美元（約 78 億港元）；單計 8 月，總收入則超過 1.6 億美元（約 12.5 億港元），按年增長 5.4

中教控股（839）公布，旗下的全資子公司 Australian Education Group 以 1.28 億澳元（約 6.79 億港元）收購澳大利亞國王學院。屆時，目標方 Australian Institute of Business and Management 及國王學院將於完成時成為中教控股的全資子公司。中教控股表示，這項交易能夠提高集團在國際高等教育市場的增長潛力，為集團帶來更多元化及更高的收入。

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