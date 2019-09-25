【馮冠華專欄】美股回落，恆指再受考驗

﻿9 月 25 日推介 - 中生制藥（1177）

1）上日港股市況總結：恆指週二止跌回穩。指數高開 78 點後，最多上升 169 點，高見 26392 點，最終以 26281 點收盤，上升 59 點並終止錄 6 連跌。成交金額按日上升約 15% 至 752 億。港股通南下仍是淨流出，但金額減少至約港幣 1 億。滬深股通北上轉回淨流入，金額約人民幣 28 億。藍籌 19 升 26 跌 5 持平。



板塊方面，部分醫藥股在公佈第二輪帶量採購後有追捧，黃金、手機設備、5G 及體育用品股表現也不俗。個股則見敏華（1999）、中教（839）、贛鋒鋰業（1772）及美團點評（3690）較吸睛。做空方面，佔大市成交再上升至 14.2%。牛熊證街貨最新比例為 59:41，現價上下各 1000 點區間的牛熊比例為 64:36。重貨區方面，熊證仍在 26900-26949，牛證也維持在 25800-25899。恆指期貨夜市收報 26139 點，下跌 155 點，低水 142 點。港股 ADR 下跌 221 點，相等於恆指 26060 點。

簡評：雖然昨天上證 3000 點得而復失，但最終仍能報升收盤。恆指的走勢也如筆者所料，在成交維持軟弱下止跌回穩。考慮到恆指盤中曾上漲約 169 點，而最終只上升 59 點，代表上升動力依然欠奉。指標上，做空比率再上升、南下資金連續兩天淨流出，以及藍籌依舊跌多升少均不是好現象。



相反地，北向資金轉回淨流入，A 股的勢頭依然在港股之上。A 股龍頭茅台再創新高，反觀港股的騰訊（700）在不停回購下也沒有任何氣勢，明顯 A 股與港股的高下立見。和昨天類似，牛熊街貨的重貨區離現價均較遠，由衍生工具帶動的波動風險應不太大，市場買賣意欲也不會太高，所以推算恆指很大機會在今週維持上落格局。

醫藥板塊昨天過了不平凡的一天。中生制藥（1177）及石藥（1093）均先跌後升，後者更單日從下跌約 6% 轉升逾 8%。有分析指，這一輪帶量採購政策申報價格和中標規則均相對溫和，也給予企業和行業轉型期。探底回升的走勢，或會吸引更多投機短錢進場。純以走勢而言，中生制藥應有追落後條件；至於基本因素的影響，應雖更多時間和數據來分析吧！

2）英國脫歐再添波折，英國首相約翰遜要求國會提早休會的案件，英國最高法院宣布判決，指約翰遜要求國會提早休會的決定並不合法，亦不成立。判詞指約翰遜的休會要求屬不正常，阻礙國會運作，對民主的根基構成極大影響，將由議長決定下一步行動。市場認為英國無協議脫歐（硬脫歐）風險稍降，英鎊兌美元早段急升 0.5%，高見 1.2489。判決出台後，國會議長白高漢旋即發聲明，宣布國會周三上午 11 時 30 分緊急復會。

3）美股上日市況總結：美股三大指數下挫，當中道指下跌 142 點，標指和納指則分別下跌 0.84% 及 1.46%。十年期債息下跌至 1.652%，美滙指數回落至 98.33，紐約期油最新報 56.86 美元。

4）個股訊息（信報、經濟日報及明報）：玖龍紙業（2689）宣布，截至 6 月底止年度業績，股東應佔溢利 38.6 億元（人民幣，下同），按年下跌 50.82%，每股盈利 0.82 元，派末期息 18 分。

滙控（5）就合謀操縱歐羅銀行同業拆息（EURIBOR）基準利率，被歐盟處以 3360 萬歐羅罰款，提出訴訟獲得勝訴。歐盟普通法院周二在裁決中指出，法院大體上贊成歐盟委員會關於滙控參與損害競爭的發現，但該法院宣告所施加的罰款無效，因理由不充分。

中金公司（3908）公布，與騰訊附屬同意於中國成立一家合資技術公司，註冊資本擬為 5 億元人民幣；其中，該公司持股 51%，騰訊附屬持股 49%。該合資技術公司擬通過提供技術平台開發及數字化運營支持，助力該公司財富管理和零售經紀等業務提供更加便利化、智能化、差異化的財富管理解決方案，提升投顧服務效率，優化精準營銷，強化合規風控，以數字化和金融科技能力推動該公司財富管理業務加快轉型及實現規模化發展。

了解更多港股資訊動態，

請見香港鉅亨證券：https://www.anuesec.com/zh-HK/