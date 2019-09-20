中國穿戴設備Q2出貨倍增 市場後市看好 台供應鏈搶商機

研調機構 IDC 公布中國第 2 季可穿戴式設備市場季度報告，其中耳機設備出貨量 745 萬台，年增 113%，占比達 32%，主要在小米、華為和蘋果新品帶動下，出貨創新高，隨需求持續升溫，台相關供應鏈可望受惠。

法人指出，相關供應鏈包含提供藍芽解決方案的瑞昱 (2379-TW)、微控制器盛群 (6202-TW)，組裝廠鴻準 (2354-TW)、英業達 (2356-TW)、軟板廠華通 (2313-TW)、燿華 (2367-TW)、軸承廠新日興 (3376-TW) 等。

IDC 表示，第 2 季中國穿戴式裝置出貨量達 2307 萬台，年增 34.3%，其中耳機設備出貨量 745 萬台，年增 113%，占比達 32%，需求持續升溫，其餘產品則包括手環、手錶等。

在中國穿戴式產品市場市占前三名的廠商分別為小米、華為及蘋果，市占率分別達 22.9%、22%、13.8%，皆較去年成長，IDC 指出，其中華為穿戴式出貨量年增 189.1%，達 506.9 萬台，主要是因為手環、Watch 系列產品市占擴大。

坐穩市占第一寶座的小米，IDC 表示，主因是在第 2 季底推出新一代小米手環 4，帶動手環產線動能增溫，加上紅米真無線耳機銷售亮眼，蘋果則在 Apple Watch 和 Air Pods 耳機的推動，穩定成長。

展望未來的穿戴式產品發展，IDC 認為，未來中國將以耳機市場成長最快，並有 3 大趨勢方向，第一，隨著更多廠商投入真無線藍芽耳機市場，將使平均價格下降，進一步讓更多用戶願意嘗試，第二，功能、應用場景多元化，最後，耳機在具備語音和感應功能後將成為手機之外，具備控制功能的使用者載具。