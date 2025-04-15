半導體產業進入修正期？台積電和ASML財報揭示AI與關稅雙重考驗

鉅亨網編譯段智恆 2025-04-15 22:10

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隨著美國關稅威脅升溫，以及市場對 AI 晶片需求前景轉趨保守，台積電股價年初以來已重挫約 20%，艾司摩爾則下跌 12%。台積電的預期本益比一度跌至兩年低點，艾司摩爾更創下自新冠疫情以來的最低估值。

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雖然本季營收預計將持續成長，但投資人將焦點集中在兩家公司對下季的財測。部分分析師更預期，在貿易局勢尚不明朗下，公司可能會選擇撤回財測。

Quilter Cheviot 科技分析師 Ben Barringer 指出：「目前台積電與艾司摩爾的估值已反映出相當程度的利空，市場價格已有所修正，但若沒有更具體的政策指引，很難看到估值快速回升。」

暫時喘息

不過這些豁免屬於暫時性措施，川普政府已啟動對半導體與製藥領域的新一輪調查，為下一波關稅鋪路。除了直接的加徵關稅，普遍關稅上升也將壓抑全球經濟成長，對高度循環性的半導體業而言，將進一步放大風險。

Morningstar 分析師 Phelix Lee 警告：「產業關稅的最終落地，可能使投資美國資料中心變得更不確定，進而拖累新資料中心建設，這會對台積電及其供應鏈的獲利構成新風險。」

各有挑戰

艾司摩爾方面，其主要客戶英特爾的資本支出計畫尚未明朗，且三星電子在先進製程上的擴產也面臨技術瓶頸。

Allspring Global 投資經理人 Gary Tan 指出：「雖然台積電與艾司摩爾目前的估值已反映全球貿易緊張，但未來兩季的財報仍面臨下行風險。」

前景不明

儘管部分多頭投資人認為，市場對未來的期待已大幅下修，AI 需求仍能為兩家公司提供支撐，但更多分析師正下調股價與財測。

台積電原預估 2025 年營收將成長 20% 中段，但摩根大通最新預測可能降至 20% 初段；德意志銀行更預期台積電可能完全撤回 2025 財測。

艾司摩爾方面，市場預期 2025 年財測應可維持，但根據摩根大通客戶調查，投資人已開始為 2026 年營收可能不及預期做準備。