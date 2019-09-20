〈蘋果新機開賣〉iPhone 11首賣日 Pro/Pro Max 256G夜幕綠及金色最暢銷

蘋果 (AAPL-US) 新機 iPhone 11 系列今 (20) 日首賣，三大電信也初步統計銷售量，iPhone 11 Pro/Pro Max 256G 夜幕綠及金色最暢銷，其次則為 iPhone 11 128G 黑色及紫色，業者均看好今年 iPhone 新機銷售量將顯著成長。

中華電 (2412-TW) 表示，熱門銷售機型前 3 名分別為，iPhone 11 128G 黑、iPhone 11 Pro Max 256G 金及 iPhone 11 128G 白，顯示經典色仍是主流，董事長謝繼茂也看好今年買氣會優於去年，加上整體供貨充足，樂觀看待今年銷售量會大幅成長。

中華電統計，iPhone 11 Pro 系列銷售量占整體近 6 成，並以容量 256G 最多人選擇，一如預期大容量、大螢幕較獲青睞，另外，價格親民的 iPhone 11，也有超過 4 成以上客戶選擇，並以容量 128G 最搶手。

遠傳 (4904-TW) 表示，截至下午 5 點，選購 iPhone 11 Pro/Pro Max 占整體 57%，容量以 256G、夜幕綠及金色最受客戶喜愛，而 iPhone 11 則以容量 128G 較多人購買，新色以紫色為用戶青睞的顏色，行動裝置管理處副總杜偉昱也預期，今年整體銷售量有望年增 15%。

台灣大 (3045-TW) 則指出，截至下午 4 點，iPhone 11 Pro 系列銷售量占整體 6 成，iPhone 11 則占 4 成，總經理林之晨表示，今年排隊人潮比去年熱很多，而夜幕綠預購量超乎預期，占整體 6 成以上，估夜幕綠短期將會缺貨。