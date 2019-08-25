〈觀察〉蘋果炒熱TWS真無線藍牙耳機市場 新商機快速擴散

蘋果 AirPods 推出第二代系列產品，除本身銷售直線走高，市場對真無線藍牙耳機 (TWS) 需求迅速攀升，並吸引非蘋手機陣營、專業耳機廠跟進，被視為未來幾年消費性電子一大亮點，市場規模也不斷上修，包括柏承 (6141-TW)、晶技 (3042-TW)、燿華 (2367-TW) 等相關零組件廠，都將因此取得新商機。

TWS 真無線藍牙耳機興起，主要在於藍牙技術演進至 5.0 版本後，傳輸速度再提升、傳輸距離更遠、傳輸量更進一步放大，加上功耗降低，蘋果 2016 年推出 AirPods 後，市場銷量一路上攀，目前三星、華為、小米等非蘋手機陣營，及 Bose、B&O 等專業耳機廠，也切入搶食市場大餅。

法人估，TWS 真無線藍牙耳機 2019 年出貨量，將從 2018 年的 5500 萬組，快速倍增加 9500 萬組，2020 年再進一步擴至 1.3-1.4 億組，2019 年銷售金額更估達 80-90 億美元，明年則快速增長到 110-120 億美元。

目前， TWS 真無線藍牙耳機市場由蘋果排名第一，市占率 50-55%，其中軟硬結合板由華通 (2313-TW)、燿華 (2367-TW) 為主要供應商，燿華在蘋果 TWS 真無線藍牙耳機軟硬結合板需增加下，今年 7 月營收突破 20 億元大關，以 20.17 億元創史上第 3 高，月增 5.36%，年增 18.62%，主要受惠蘋果第二代 AirPods 軟硬結合板拉貨大幅挹注。

燿華搭蘋果 AirPods 藍牙耳機商機熱潮，供應軟硬結合板，目前已出貨到第 2 代，第 3 季起將出貨給 2 家大型 TWS 耳機客戶，訂單能見度看到年底。

此外，TWS 無線藍牙耳機市場需求熱度明顯升高，PCB 廠柏承及感測元件廠晶技，今年也都有新客戶，其中柏承在 TWS 耳機的軟硬結合板出貨最具利基，預估下半年有機會放量出貨，柏承軟硬結合板應用產品也包括專業國際品牌客戶。

柏承生產 TWS 無線藍牙耳機軟硬結合板，已應用到無線藍牙、運動與降噪耳機等高加值產品。

無線穿戴產品市場需求成長趨勢確立，隨著蘋果 AirPods 熱賣，帶動相關風潮， 晶技也供貨頻率元件給 AirPods 等無線藍牙耳機產品，晶技開發的小型感測器，也逐步獲多家大廠認證，晶技主管指出，這類感測元件預估下半年出貨量也將明顯增加。