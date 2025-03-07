IDC：中國腕戴設備出貨量占全球32% 成最大市場

鉅亨網編輯林羿君 2025-03-07 16:50

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IDC 最新發佈的《全球可穿戴設備市場季度跟蹤報告》顯示，2024 年全球腕戴設備市場出貨 1.9 億只，年減 1.4%。其中，中國占全球出貨總量的 32%，成為全球最大腕戴設備市場，2025 年仍具增長潛力。

報告指出，成人智慧手錶在美國和印度市場受到經濟環境不穩、市場空間趨於飽和以及產品創新有限等因素影響，導致全球出貨略微下滑。

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反觀，中國 2024 年中國腕戴設備市場出貨量為 6,116 萬只，年增 19.3%，占全球出貨總量的 32%，成為全球最大腕戴設備市場，2025 年中國市場仍具增長潛力。

腕戴設備市場包含智慧手錶和手環產品。其中，智慧手錶市場 2024 年全球出貨量 1.5 億只，年減 4.5%；而中國智慧手錶市場出貨量 4,317 萬只，年增 18.8%。手環市場 2024 年全球出貨量 3,729 萬只，年增 14.2%；中國手環市場出貨量 1,799 萬只，年增 20.2%。

2024 年全球腕戴市場表現：

Apple

三星

2024 年三星的增長主要來自於手環產品線的貢獻，尤其在發展中地區在入門級手環和入門級手錶市場之間找到了更加精細的市場定位。而其智能手錶業務在全球範圍仍然受到來自其他頭部廠商嚴峻的競爭壓力。

華爲

華爲在全球腕戴市場上呈現強勁發展勢能。2024 年華爲在全球 700 美金 (未稅) 以下的腕戴市場上出貨量排名第一。同時，海外市場在亞太、中東非及拉美等多個地區實現了顯著增長。在中國腕戴市場上，華爲連續第五年位居出貨量第一。

小米