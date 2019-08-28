AirPods非無敵！消費者報告：三星無線耳機在許多方面勝出

美國調查機構《消費者報告》週二發布報告，認為三星 Galaxy Buds 無線耳機，在許多方面優於 AirPods，甚至給了 Galaxy Buds 86 分的總分，而 AirPods 只獲得了 56 分。

根據內容網站 AppleInsider 報導，此結論符合此網站 3 月所做的報告，即 Galaxy Buds 與第二代 AirPods 的比較後，AirPods 就某方面處於弱勢。

根據這份報告，三星的智能耳機，不論是電池壽命、控制選項，以及三星智慧型手機用戶的易用性，都超越了蘋果 (APPL-US) 的無線耳機。此外，Galaxy Buds 在 iOS 上的相容比 AirPods 與 Android 設備配對時更具功能性。

《消費者報告》確實注意到 AirPods 在音樂和影片的處理上展現出了優異的表現，對某些使用者來說聽起來是可以完全接受的，AirPods 的電話音頻和收納盒也得到了讚許。

報告指出，當使用者不是一個對於音質相當執著的人時，AirPods 聽起來一點也不差 。但是當與三星 Galaxy Buds 使用並比較時，還是有難以忽略的差異性。

根據 AppleInsider 的說法，《消費者報告》的審稿人和編輯否認對 Apple 的不當偏見，並稱其結果是客觀的，完全基於分析和數據的方法。

在 AirPods 上市之後，無線耳機的科技已逐漸成為主流，其中也包括三星的 Galaxy Buds，市場上只會有越來越多類似的產品供消費者選擇。

每個人的喜好都是主觀的，而以上的報告也僅提供給消費者們做為參考，可以確定的是，這方面技術只會越來越進步，功能也會更多且更加提升。