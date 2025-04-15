〈美股早盤〉投資人消化最新財報和評估關稅政策 主要指數小幅上漲

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-04-15 21:41

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美股主要指數周二 (15 日) 開盤小幅上漲，隨著美國總統川普日前提出更多關稅豁免的想法，投資人評估汽車產業關稅減免的可能性，與此同時也權衡了最新一批銀行股等企業第一季財報。

截稿前，道瓊工業指數漲逾 150 點或近 0.4%，那斯達克綜合指數漲近 90 點或近 0.5%，標普 500 指數漲近 0.5%，費城半導體指數漲逾 1.0%。

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在美中貿易緊張情勢升高之際，美股期貨周二回落，投資人同時聚焦企業財報表現與美國是否可能擴大關稅豁免。標普 500 指數與那斯達克 100 指數期貨皆下跌約 0.3%，結束連續兩日的反彈走勢。

波音股價在盤前交易中下跌 4%，原因是中國政府下令國內航空公司暫停接收更多波音飛機。與此同時，歐洲股市則因美國總統川普暗示暫停對進口汽車加徵關稅而走高。

儘管市場波動縮小，但投資人仍在觀望。La Financiere de L’Echiquier 交易主管 David Kruk 表示：「市場整體氛圍傾向緩和。上周川普政策急轉彎，讓我們措手不及，這個周末也是如此，現在大家都傾向觀望再行動。」

儘管 10 年期美國公債殖利率持平，美元指數也在連五跌後持穩，但市場對貿易戰的不安依然存在。美銀最新調查顯示，投資人對經濟前景的悲觀看法達到 30 年來最高水準。

另一方面，美國政府仍在推進對半導體與藥品進口加徵關稅的計畫，商務部已啟動相關調查程序，引發市場對全球供應鏈衝擊的憂慮。

在企業財報方面，花旗集團因交易部門營收超出預期，股價在盤前小幅上揚；美國銀行也因股票交易表現創下新高而受投資人青睞，顯示儘管整體環境充滿挑戰，部分金融機構仍受惠於市場波動。

截至台北時間周二（15 日）21 時許：

焦點個股：

波音 (BA-US) 早盤股價下跌 1.96%，至每股 156.16 美元

中美貿易戰持續升溫，中國已下令國內航空公司暫停接收波音公司的新飛機交付，並停止採購美國製航空零組件。此舉被視為對美國近期針對中國商品祭出高達 145% 關稅的回應，雙方貿易摩擦全面擴大。

花旗 (C-US) 早盤股價上漲 2.07%，至每股 64.53 美元

花旗集團二公布的第一季業績超出分析師預期，因為該公司交易員創造的收入超出預期。該行表示，由於收入增加、支出減少，本季獲利較上年同期成長 21% 至 41 億美元，合每股 1.96 美元，高於 LSEG 估計的 1.85 美元。公司五大部門均獲利，全公司營收成長 3% 至 216 億美元，超過預期的 212.9 億美元。

美銀 (BAC-US) 早盤股價上漲 5.24%，至每股 38.59 美元

由於市場波動推高了交易費用，美國銀行第一季獲利出現成長，股價在周二盤前上漲 1.9%。美國總統川普的關稅引發的不確定性加劇了市場波動，有助美國銀行的交易收入增加 9%，股票交易量也增加了 17%；淨利息收入 (NII)、即銀行貸款收益與存款支出之間的差額，成長 3%，達到 144 億美元。

今日關鍵經濟數據：

美國 3 月出口價格指數月增率報 0.0%，預期 0.1%，前值 0.5%

美國 3 月進口價格指數月增率報 - 0.1%，預期 0.1%，前值 0.2%

美國 4 月紐約聯準銀行製造業指數報 - 8.10，預期 - 12.80，前值 - 20.0

華爾街分析：

美銀的一項調查顯示，投資人對經濟前景的悲觀程度創三十年來的最高，但基金經理人的悲觀情緒尚未完全反映在資產配置中，這可能意味著美國股票市場將面臨進一步的下跌。