在Fed連續降息後 美股通常表現不錯

在聯準會 (Fed) 連續兩次會議都降息的一天後，美股指數週四 (19 日) 已接近歷史高位。

一如預期，Fed 將基準利率下調 25 個百分點至 1.75% 至 2%。標普 500 指數和道瓊工業平均指數距紀錄高點僅一步之遙，即使到目前為止還只是企圖挑戰而己。

寬鬆貨幣政策往往會給企業和個人帶來好處，因為它轉化為較低的借貸成本和讓投資人有更大的可承擔風險，但這並不總是意味著降息後股市將飆升，尤其是降息後 Fed 主席還暗示這只是「週期中期調整」，這表明了 Fed 其實是意見分歧的。

制訂利率的聯邦公開市場委員會 (FOMC) 本次以 7 票對 3 票贊成降息，2 名委員反對降息，主張維持利率不變，1 名委員支持更大幅降息 50 基點。

以下是過去標普 500 指數是在 Fed 降息 2 次後的通常表現。

Dow Jones Market 顯示，在 2 次降息之間，標普 500 指數從第一次降息至最後一次降息平均上漲 2.88%。如果是連續兩次會議都降息，則平均回報率為 1.28%。

在降息 2 次後的一個月，標普 500 指數通常平均上漲 1.56%，而連降 2 次則為 1.74%。在過去 Fed 降息 2 次的 5 個時期中，有 3 個時期美股會上漲。（見下表）

那麼，如果降息超過 2 次，美股會如何表現？不怎麼樣。數據顯示，平均而言，市場趨向於下跌 2.14%，在 2007 年 9 月 18 日至 2008 年 12 月 16 日降息週期結束之間的 10 次降息期間，美股下跌 41.18%。（見下表）

Jefferies 股票策略師 Steven G. DeSanctis 說，並非所有降息都是平等的。值得注意的是，目前這一系列的利率調降已被 Fed 及其他機構稱為「保險式降息」，目的是減輕一年多來中美之間關於進口關稅爭端的負面影響，該爭端可能會加劇全球經濟成長趨緩。

按此而論，DeSanctis 說：「歷史表明，未來美股會有更好的表現。」

他在週四 (19 日) 的報告中指出，「儘管歷史不會重演，但有時也會唱和。在回顧第二次甚至第三次降息後的表現，我們認為從現在開始美股應該會表現不錯，且由小型股帶頭。在第二和第三次降息之後，成長型股票往往會領先，但價值型股票在 6 個月後後來居上，稱霸全年。」