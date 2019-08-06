〈美中全面開戰〉標普500市值不到一週流失1.4兆 分析師：美國自虐

週一美股血流成河，S&P 500 市值不到一週就損失 1.4 兆美元。從 Fed 對未來利率發表令人失望的言論，到川普意外對中國加徵新一輪關稅，乃至中國以貶值人民幣作為手段，連日來的消息讓這創紀錄的漫長牛市短時間內受創深重。

以下摘要這一陣子的發展與解釋：

由於中美貿易戰越演越烈，道指週一大跌 767 點，為有史以來第六大單日跌幅，S&P 500 不到一週就跌逾 5%，而有恐慌指數之稱的芝加哥波動率指數 (VIX-US) 則躍升至今年最高點。

道指期貨週一續跌，意味著週二開盤就會先跌個 600 點。

1. Fed 開砲

4 個交易日前，Fed 宣布 10 年多來首次降息，美股開始走跌。表面上來看，股市投資人應該會樂見降息，但因為 Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell) 稱該次降息為「期中調整」，示意頂多降息一兩次，而非展開長期的降息週期，令投資者大失所望，讓當日 S&P 500 收低 1%。

2. 川普關稅

隔日，川普突然以一則推特發文結束中美休戰，引發美股大跌。川普推特指出，計畫對剩餘價值 3000 億美元的中國進口貨品加徵 10% 關稅，自 9 月 1 日生效。白宮甫形容最近期上海貿易會談「有建設性」，言猶在耳，當日又震掉 S&P 500 0.9%，且為今年跌幅最大的一週。

3. 中國報復

中國迅速反擊關稅威脅，週一中國允許人民幣自 2008 年以來首次跌破 7 這個重要心裡關卡，同時停止採購美國農產品，並威脅要自 8 月 3 日起購買的農產品徵收關稅。這次中國迄今最大規模的報復，撼動了市場，重挫 S&P 500 近 3%。

4. 週二賣盤大增

美國財政部週一收盤後宣布中國為匯率操縱國，稱其利用人民幣在貿易中「獲取不公平的優勢」，此舉衝擊了股市期貨，預先鋪設了週二美股的跌勢。

面臨這些怪獸大屠殺，投資者潰逃股市奔向避險工具，10 年期公債殖利率週一大降至 1.74% 以下，為 2016 年 11 月以來最低水準，而黃金價格則竄升至 2013 年以來最高水準。

由於中美貿易戰目前看不到休戰或平息的跡象，因此短期內股市遭遇的暴跌恐怕也難獲得救贖。



Invesco 首席全球市場分析師 Kristina Hooper 表示，「我相信股市拋售越嚴重，美國就越有可能採取某種行動來抵銷關稅衝擊。我認為美國有可能承認，與中國打貿易戰是非常不可能取得優勢，這點認知應該有助於美國放棄自虐做法，避免更嚴重的自我傷害。」