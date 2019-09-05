資本支出衰竭 能源類股佔標普500比重越來越低

根據一份最新的研究報告，能源企業在標準普爾 500 指數中的佔比越來越低，而操作 ETF 的投資人應該密切關注這對其持有資產的意義。

CFRA 分析師 Todd Rosenbluth 在報告中寫道，能源類股目前佔標普 500 指數比重為 4.4%，低於 2018 年底的 5.3%，是僅高於公用事業和房產類股的第 8 大類股，更遠不及過去 10 年左右的輝煌歷史。

即使是像埃克森美孚 (XOM-US) 這支多年來一直是 SPDR 標準普爾 500 指數基金 (SPY-US) 的前 10 大持股，如今也已經在 8 月底跌至第 12 位。

與往常一樣，對於不同的 ETF 而言，這種現象可能意味著非常不同的事情。CFRA 指出，能源企業在大型、全面性的 ETF 中的代表性差異很大，像是在 iShares S&P 500 Value fund (IVE-US) 中比重達 6.5%，但在 iShares S&P 500 Growth (IVW-US) 中僅佔 2.7%，而在 Invesco S&P 500 Pure Value ETF (RPV-US) 更高達 11%。

這意味著 iShares S&P 500 GrowthPure Value ETF 與投資人對能源股不感興趣的趨勢逆勢操作。

能源產業是該 ETF 持股比重第三，僅次於金融和非必需性消費品。該 ETF 追蹤所謂的 S&P 500 Pure Value Index，涵蓋具有強大價值特徵的股票，而價值特徵的定義為「股價淨值比、股價本益比和股價營收比」。

其中最大的持股是 Baker Hughes (BHGE-US)，佔該基金近 2%，Valero Energy Corp. (VLO-US) 居次，為 1.8%。

驅使能源類股佔標普 500 指數比重下跌主受一些因素影響。最重要的一點是，伴隨著 2004 年至 2014 年裂解技術革命的資本支出上升趨勢現在已經逆轉。

CFRA 認為，較低的資本支出將在某種程度上「導致令人失望的產量，但還不到失衡的地步」。

尋求成長的投資人可能會避開能源企業，套用 CFRA 的話說，勘探和產油企業「在提供產量成長方面有著高度變動的歷史」。

由於貿易緊張局勢、全球經濟成長擔憂以及長期緩慢的消費者遠離化石燃料，都對能源企業構成壓力，連帶使得該產業在今年表現最差。