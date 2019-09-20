美股盤後 — 關稅炸彈隱憂仍在 蘋果微軟此消彼長 美股變化不大

聯準會宣布今年的二度降息後，週四 (19 日) 3 個月期和 10 年期美債殖利率曲線持續倒掛，聯準會再次降息不確定因素，加上盤中時段，白宮中國政策顧問白邦瑞警告：短期若無協議，美國祭中關稅可能升至 100%，觸發華爾街擔憂情緒。

週四美股開盤反彈於盤中消退，蘋果跌幅消弭微軟漲幅，終場美股四大指數近乎持平。

週四 (19 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊下跌 52.29 點，或 0.19%，收 27094.79 點。

那斯達克指數上漲 5.49 點，或 0.07%，收 8182.88 點。

標普 500 指數指數上漲 0.06 點，或 0%，收 3006.79 點。

費城半導體指數下跌 8.88 點，或 0.55%，收 1592.07 點。

標普 11 大板塊有 5 個板塊上揚，醫療保健、公用事業與房地產板塊領漲，工業、金融與能源板塊領跌。(圖片：Finviz)

尖牙股 (FAANG) 漲跌互見。蘋果 (AAPL-US) 下跌 0.81%；Netflix (NFLX-US) 下跌 1.70%；臉書 (FB-US) 上漲 1.06%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 0.49%；亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 0.22%。

晶片股方面以 Semtech 領跌 (2.31%)。Nvidia (NVDA-US) 下滑 1.69%；美光 (MU-US) 下滑 1.31%；賽靈思 (XLNX-US) 下滑 1.24%；應用材料 (AMAT-US) 下跌 0.79%；高通 (QCOM-US) 下跌 0.85%；英特爾 (INTC-US) 下跌 0.33%。

銀行股集體倒地，美國銀行 (BAC-US) 下跌 0.57%；摩根史坦利 (MS-US) 下跌 0.77%；高盛 (GS-US) 下跌 0.82%。

台股 ADR 漲跌互見。聯電 ADR (UMC-US) 上漲 0.92%；日月光 ADR (ASX-US) 下跌 0.22%；台積電 ADR (TSM-US) 上漲 0.41%；友達 ADR (AUO-US) 下滑 1.49%；中華電信 ADR (CHT-US) 上漲 0.25%。

焦點個股

微軟 (MSFT-US) 週三盤後宣布已批准一項高達 400 億美元新股回購計劃，並提高了季度股息 5 美分，至每股 51 美分，激勵微軟週四上漲 1.84% 至每股 141.07 美元。

微軟新庫藏股計畫奏效，其股價週四上漲 1.84%。(圖片：AFP)

美國鋼鐵 (X-US) 週三盤後公布第三季財報，每股虧損 0.35 美元，虧損遠高於預期的 0.06 美元，促使其股價週四暴跌 11.16% 至每股 11.06 美元。

伯恩斯坦將好市多 Costco (COST-US) 股票評級從「與大盤一致」下調至「落後大盤」，主因是認為好市多峰值會員數已達，投資者高估該公司在美國與國際的增長潛力，其股價週四下跌 1.57% 至每股 287.83 美元。

今日關鍵數據

美國 9/14 當週初請失業金報 20.8 萬人，預測 21.3 萬人，前值 20.6 萬人。

美國 9 月費城 Fed 製造業指數報 12.0，預測 11.0，前值 16.8。

美國 8 月成屋銷售年化總數報 549 萬戶，預測 539.0 萬戶，前值 542.0 萬戶。

華爾街分析

美中副手級面談週四華府先行登場，為期兩天，但對下月美中華府談判的擔憂，道瓊指數週四回吐 100 點漲幅，標普 500 指數持穩於歷史高點下方。

美國總統川普的中國政策顧問白邦瑞 (Michael Pillsbury) 表示，若在短期內無法達成美中貿易協議，川普準備升級美中貿易戰。中國官媒《環球時報》總編胡錫進回應，就我所知中方並不像美方所想的那樣急於達成協議。

截至收盤，標普 500 指數較歷史高點下跌 0.7%，儘管上週華爾街表現平平。道瓊和標普 500 指數本週分別下跌 0.4% 和 0.02%。

EventShares 投資長 Ben Phillips 警告：「最近美中建設性談話略有增強，但即使達成某種協議，也只會是重要性很低的表面協議，因為美中在主要問題上仍存在很大分歧。」

週四新出爐的經濟數據樂觀，Voya 投資管理公司高級市場策略師 Karyn Cavanaugh 表示：「整體來說，經濟數據一直在走強，聯準會 (目前行動) 也不令我們感到意外。」

聯準會週四連續第三天進行回購操作，注資上看 750 億美元的活水，以緩解美元流動性稀缺問題。

Virtus Investment Partners 首席市場策略師 Joe Terranova 稱，聯準會準備在 2020 年更頻繁地採取行動，聯準會將不得不提供更多流動性的可能性。