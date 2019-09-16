美中貿易對峙氛圍和緩 資金棄債轉股 股票ETF吸金規模245.9億美元

美中貿易摩擦透露和緩希望，雙方高層敲定 10 月初重回談判桌，加上各國央行相繼祭出寬鬆政策，提高市場的資產性風險胃納量，資金轉進股票型 ETF，據統計，上週股票 ETF 資金淨流入 245.9 億美元，其中美股 ETF 資金淨流入高達 202 億美元。

貿易戰局勢和緩，資金終結過去一窩蜂轉進債市避險趨勢，轉向股票型 ETF，截至上週止，股票 ETF 淨流入規模高達 245.9 億美元，其中 9 成流入美股 ETF 規模達 202 億美元，就連新興市場 ETF 與中國股市 ETF 也同獲資金加持。

債券型 ETF 資金挹注規模則明顯下降，整體資金淨流入共 21.1 億美元，其中美國債券 ETF 流入金額 39.3 億美元居冠，新興市場債 ETF 則轉為資金淨流出，但新興當地貨幣債 ETF 仍呈現資金淨流入。值得注意的是，與股市連動性較高的高收益債券 ETF 也獲資金淨流入 16.7 億美元，反應市場風險胃納增加。

富蘭克林證券投顧分析，美中 10 月重回談判桌協商，加上中國及歐元區央行相繼宣布寬鬆貨幣政策，激勵全球風險性資產百花齊放，而 8 月因貿易戰升溫而大漲的美歐公債、黃金等避險性資產則面臨獲利調節賣壓。

摩根投信指出，美中貿易僵局改善，帶動部分新興市場投資氛圍轉向利多，其中新興亞洲基金在歷經連續 9 周失血後，上周首度轉吸金 1.89 億美元；拉丁美洲基金也已連 6 周吸金，僅歐非中東基金和全球新興市場基金資金動能持續疲弱，顯示現階段新興市場因投資題材不一而各自表現，並同步影響資金布局意願。

摩根投信表示，美中雙方釋出善意，加上美國國內民間消費未見惡化與年底假期行情將至，殖利率短線面臨回揚壓力，而短線氣氛與殖利率的反轉，恐再度牽動美元相對表現的變化，考量今年各類資產價格波動日趨劇烈，建議採多元配置且積極調整避險策略的方式，以降低過度集中單一標的調整不及的風險。



安聯收益成長多重資產基金經理人謝佳伶指出，美中兩國上周相互釋出善意，拉抬風險性資產行情，在市場風險情緒改變時也同時伴隨資金版圖的挪移，部分熱錢將快速的移轉，以進行避險或尋找成長機會。

安聯投信指出，對一般投資人來說，在新的局勢出現後再進行資金移轉往往已落後市場發展，不但可能面臨追高殺低的窘境，如此頻繁的資金挪移，往往也可能減損報酬。