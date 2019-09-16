美、日若簽FTA 恐對南韓出口構成威脅

美、日二國在今年 4 月已開啟了自由貿易協定 (FTA) 談判，預計兩國很快就會取得重大進展，而市場經濟學家分析，若美國和日本成功簽署自由貿易協定，那麼預計韓國貿易順差將可能下降。

韓國在 2018 年達成了 705 億美元的貿易順差，為該國連續第 10 年創下貿易順差，但根據南韓經濟研究所 (KERI) 的數據，如果美、日兩國達成協議，預計韓國的年度貿易順差將減少 275 億美元。

該報告稱，主要受害產業將包括汽車和機械製造商，而石化公司和鋼鐵製造商則可能會受益於出口增長。

KERI 報告顯示，當兩國同意實施全面的自由貿易協定時，汽車和電子業的出口商數量可能分別下降 9.2% 和 11.6%。

另外，KERI 亦關注，美日兩國可能在自由貿易協定談判期間內，就日韓貿易衝突採取觀望態度，美國可能不會居中調停，KERI 研究員 Jung Jae-won 即表示：「華府可能對日本針對韓國的出口限制採取觀望態度，因為美國與日本達成了某種默契。」

「在美中貿易衝突持續的同時，日韓之間的貿易緊張情勢，可能會持續更長時間。」Jung 補充說道。

此前 7 月，日本針對向韓國出口的半導體原料實施管制，同時日本也在 8 月 28 日將韓國貿易優惠待遇國家的白名單中剔除。

韓國則在上週向 WTO 提出申訴，譴責日本可能會損害全球供應鏈的出口限制措施，同時韓國最快亦可能在本週宣布將日本移出貿易白名單。