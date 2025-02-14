search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

台股

力抗川普亂流！5檔非投等債ETF比一比 00953B價量齊揚奪人氣王

鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-02-14 11:21

cover image of news article
力抗川普亂流！5檔非投等債ETF比一比 00953B價量齊揚奪人氣王。(圖：shutterstock)

川普上任引發亂流，加上市場對降息預期收斂，避險需求增溫，法人表示，資產品質佳、且能提供收益的債券 ETF 仍持續吸引訴求穩健配置的資金流入，非投等債因存續期間短，受利率影響程度低，且當前經濟展望依舊穩健，有利於非投等企業基本面持堅，進一步降低其風險，更突顯出非投等債高債息與低存續期間之優勢，投資人可把握相關債券 ETF 投資契機。

目前市場上共有五檔非投等債 ETF，分別是群益優選非投等債 (00953B-TW)、凱基美國非投等債 (00945B-TW)、富邦全球非投等債 (00741B-TW)、國泰優選非投等債 (00727B-TW)、復華彭博非投等債 (00710B-TW)。


觀察這五檔非投等債 ETF 自川普就任以來含息都是維持正報酬，表現相對抗跌，進一步分析，其中平均票息率以 00953B 的 8.147% 最高，00945B 的 7.98% 表現次之。

規模增減部分，00953B 規模最大來到 240 億元，也是今年來增加最多，00945B 表現次之；再從交投情況的日均量來看，00953B 以 6.6 萬張最交投熱絡，00945B 表現次之。

整體而言，00953B 堪稱是非投等債 ETF 中的人氣王，且票息率高於其他非投等債，是愛息族的最佳選擇。

ETF 理財達人表示，00953B 配息金額維持新高，加上次次填息，股價又頻創新高表現出色，高息率讓買盤不斷挹注，也讓受益人息利雙收，主要原因在於其追蹤指數首創「信用因子加權」，信評愈佳且信用利差愈小的成分券，因違約疑慮相對較低，給予較大權重，據信評與信用利差給予各成份券權重，債券信評為 B - 至 BB+，票面利率在 6% 以上 (含)，同時聚焦成熟國家，排除新興市場與 CCC 評級債券，產業配置多元，兼顧分散性與流動性。

隨著利率偏下行走勢，將持續有利債券價格走升，其中非投資等級債券更是受惠，投資人可把握相關債券 ETF 投資契機。

文章標籤

ETF非投等債債券川普票息

相關行情

台股首頁我要存股
群益優選非投等債10.280.00%
凱基美國非投等債15.580.13%
富邦全球非投等債39.890.15%
國泰優選非投等債41.480.02%
復華彭博非投等債20.190.15%

相關權證

加權指數法興(購) 槓桿7.84
加權指數法興(購) 槓桿9.51
加權指數法興(售) 槓桿7.32
加權指數法興(售) 槓桿8.05

延伸閱讀


Empty