對等關稅來襲！避險資金湧入債市 法人建議採長短債混搭之槓鈴策略

鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-02-17 13:28

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美國總統川普宣布「對等關稅」(reciprocal tariff)，最快 4 月上路，導致近期股市波動加劇。中國信託投信表示，觀察市場資金流向，長天期債券自 1 月起已轉為淨流入，10 年期公債殖利率也自高點回落；而 2 月關稅戰爆發後，長天期債價也出現反彈，顯見市場避險資金湧入長天期公債趨勢隱然成形。

隨著資本市場因關稅戰帶來的不確定性升溫，長天期美債與投等債 ETF 成為資金避風港越發明顯。中信優息投資級債 (00948B-TW) 與中信美國公債 20 年 (00795B-TW) 公告第二階段分配評價結果，除息交易日為 2 月 18 日，收益分配發放日為 3 月 17 日。由於聯準會可望進一步放緩降息步伐，投資人可透過長短債、股債混搭的槓鈴策略，例如加入去年下半年以來表現亮眼的中信美國公債 0-1(00864B-TW) 為投資組合，抵禦資本市場震盪風險。

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00948B 經理人呂紹儀指出，美國聯準會主席鮑爾出席國會聽證會時重申，雖然最新公布 CPI 數據回升，但聯準會並不會針對單一數據的好壞做出反應。鮑爾亦坦言，目前通膨尚未完全受控，因此不急於降息。

呂紹儀表示，從鮑爾發表言論可得知，美國經濟和就業市場仍強，且通膨黏性高，因此聯準會並不急於調整貨幣政策。此外，近期市場因川普擬推行對等關稅政策，雖最快 4 月才會公布相關細節，但市場仍憂心對通膨可能造成負面影響，避險資金可望轉向債市，包含短天期債券，皆可能成為資金避風港。

00795B 經理人張瓈尹說，債券市場已逐漸消化聯準會緩降息利空，因此聯準會上周宣布利率不變時，10 年期公債殖利率反而下滑；且近期公布 CPI 數據雖有回升，但債市也僅出現小幅波動。