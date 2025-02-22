存債族照過來！月配投等債ETF息率檔檔香 動輒年配6%
鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-02-22 15:31
美國總統川普對等關稅與地緣政治風險，持續推升全球經濟不確定性，點燃市場對避險資產的需求。法人建議，此時布局債券可優先選擇票息率高、且違約風險低的投等債 ETF，透過月配息債券搭配高股息 ETF，將可增加配息來源穩定性。
2024 年下半場，台股高股息 ETF 吹起降息風震驚市場，投資人出現大逃亡，尤其自去年 11 月開始，指標月配 ETF 00929 慘遭無情拋售；相反的，債券成為資金避風港，川普當選到上任期間，因其政策的不確定性，帶動殖利率維持高檔，使得債息相較高股息更加誘人。
根據 CMoney 統計，2 月公告配息的月配投等債 ETF 共有 11 檔，票息率最高的元大優息投等債 (00968B-TW)，最近一次配息年化配息率保持在 6% 以上，優於受益人數最多的群益 ESG 投等債 20+(00937B-TW)，相較於月配高股息 ETF，月配債券全面出線。
法人指出，在美國經濟保持穩定下，現階段布局配息率比美債高的投等債 ETF，是高 CP 值投資選擇，且動輒 6% 的配息率，較近期配息率落到 5% 以下的高股息 ETF 更具吸引力，票息率高的投等債 ETF，也更有本錢維持高配息率。
市場預期，川普政府施政有利美國企業，現階段基準利率再走升風險有限，也支持投等債價格波動未增加，顯然已重拾固定收益性質，加上投等債的信評本身具備避險特性，回顧川普第一任期貿易戰期間，確實是投資人規避政策風險的有效投資工具。
法人認為，川普上任滿一個月以來，頻頻宣布諸多措施，進一步加劇市場的不安情緒，避險資產如黃金挑戰 3000 美元新高，顯示潛在避險需求龐大，投等債券 ETF 已分散降低單一債券投資風險，建議偏好穩定息收投資人，持續把握高利率進場機會增持。
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