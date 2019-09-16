計畫趕不上變化 Aramco公司IPO案因攻擊事件橫生波折

上週六，胡塞組織對沙烏地阿拉伯國家石油公司 (Saudi Aramco) 的設施進行攻擊，此舉可能會改變全球石油市場以及 Aramco 的 IPO 計畫。

根據 Theophanis Matsopoulos 石油分析師的說法。石油市場供應可能中斷，沙國與以色列以及伊朗之間的緊張局勢也將加劇。

周六的攻擊可能會改變整體局勢

「首先，胡塞組織可能會繼續對任何類型的基礎設施造成具破壞性的損害，特別是與能源供應有關的基礎設施。」Matsopoulos 表示，這增加了已經因美國對伊朗實施制裁而承受壓力的中東石油，在供應上的不確定性。

「其次，政治將升溫至極高的水平。」Matsopoulos 補充，「沙國政府堅信伊朗正在資助葉門的恐怖分子購買無人機。 與此同時，以色列也非常擔心其防禦能力可能無法抵擋在境內的類似攻擊。」

由於頁岩油革命，美國現在是世界上最大的石油生產國。 這意味著美國會在較高的價格，盡快地提供原油，以供應任何因中東供應短缺而受害的美國盟友。

這也是為什麼華府此次採取較消極的態度。由於石油價格上漲，將使身為石油主要生產國的自身受益，而俄羅斯也可能會默許此舉動。

與此同時，週六的攻擊對於 Aramco 的 IPO 計劃可說是喜憂參半。

總部設在沙國達蘭的 Aramco，為目前世界上探明儲量最大的石油公司，其業務遍及沙國和全世界，主要從事石油勘探、開發、生產、煉製、運輸和銷售等業務。

Aramco 正在與多家投資銀行接洽，在數個月的擱置後，再度準備重啟超大規模的初次公開上市 (IPO) 計畫。而 IPO 的細部工作可能會在今年下半或明年年初開始加快步調。

ARAMCO 是全球獲利最豐厚的企業之一，其上市計畫從 2016 年開始準備時就受到各界矚目。

沙烏地阿拉伯希望逐步脫離該國對石油的高度依賴，因而打算透過 IPO，釋出沙特阿美 5% 股份來募集高達千億美元的資金，來助其完成經濟改革計畫。

此次攻擊造成的影響，一方面，肯定會推高油價，從而使 Aramco 成為更有價值的公司。

「短期內原油價格將會拉高，若發生嚴重的軍事衝突，甚至可能面臨遠高於每桶 100 美元的三位數油價」 Matsopoulos 說。

另一方面，市場可能會改變對 Aramco 的看法。

「即使原油價格在這個時間點由於緊張局勢而開始上升，但在瞬息萬變的全球環境中，此次破壞仍可能會讓這項投資計畫變得非常危險」。Aramco 的企業價值也可能因此大打折扣。