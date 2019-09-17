〈元大期貨〉產油國意見分歧 地緣政治升溫抬油價

9 月 12 日石油輸出國家組織合作夥伴 (OPEC+) 的監督委員會議 (JMMC) 於阿布達比召開，此次會議攸關 OPEC + 合作關係發展，由於近期部份產油國出現減產態度分歧，沙特必須力求填補產油國的合作間隙，挽回市場對於減產的信心，同時產油國也討論全球需求下滑風險，因此這場會議對於原油市場影響重大。

根據 (JMMC) 統計，OPEC + 在 8 月份減產達成率降至 136%，但可以發現諸如沙特、伊朗與委內瑞拉等國減產，導致 OPEC 在原油市場的市佔率正式跌破 3 成，創十多年來的新低，動搖部分成員國減產信心。其中伊拉克為最不配合減產的成員之一，而另一成員國奈及利亞與國際石油公司合作後，計畫擴大開發海上油田產量，也讓奈國成為不配合減產的一員。

沙特是 OPEC + 減產協議中最穩固的執行者，總產量已降至 2015 年初以來新低，沙特也計畫在 9 月份減少每日 70 萬桶的原油出口，而北美與歐洲是主要削減的對象。另一方面沙特國家石油公司沙特阿美重新啟動首次公開募股（Initial Public Offerings，簡稱 IPO）計畫，預計將採取兩階段方式，先於 2019 年底在沙特證券交易所上市，再於 2020 年或 2021 年進行國際 IPO，預計將釋出 5% 股份。市場預估其上市後，初期可取得 500 至 750 億美元資金，低於政府設定 1 兆美元，因此為了達到更高的市值，沙特必須全力捍衛油價，而堅定維護 OPEC + 的合作關係，成為支持油價的手段。

在 9 月 14 日沙特最大石油設施 Abqaiq 加工廠與 Khurais 油田遭受葉門無人機攻擊，葉門叛軍胡賽組織也出面承認指使該行動，市場評估導致數日至數周沙特原油供應中斷，是史上原油市場最大的停產事件，進而大幅拉高國際油價走勢。雖然美國總統川普表示已授權國內戰備儲油隨時因應，而沙特亦留有原油儲備彌補短期供應缺口，但美伊關係因此再度緊繃，整體地緣政治有利於短期油價表現。

根據三大國際能源機構在 8 月份的預估，2019 年全球原油需求成長約每天 100 萬桶。今年以來，三大機構對需求成長呈現逐月下調，但可發現三大機構預測路徑漸趨一致，對於貿易戰因素納入考量後，預期全球原油需求依然保持穩健成長。由於 2019 年上半年的原油需求較弱，隱含著下半年需求的強勁反彈。根據國際能源署 (IEA) 預測，下半年需求量將年成長 160 萬桶，比上半年成長 200 萬桶。三大國際能源機構都認為，下半年處於煉油需求高峰期，與非 OPEC 供應增加之前，全球原油庫存將有明顯的下滑趨勢。

綜上所述，即便第四季初進入美國用油淡季，煉油廠逐漸進入歲修期間，原油庫存可能回升，但隨著沙特供應中斷與美伊風險升溫，讓短期油價獲得買盤挹注，後續將觀察 OPEC + 表態堅守減產立場後，能否確實履行減產目標，進而幫助穩定原油市場供需均衡，投資人可留意適時介入輕原油期貨行情。

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