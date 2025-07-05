OPEC+八大產油國宣布加快石油增產！8月日增54.8萬桶超市場預期
鉅亨網編譯莊閔棻
石油輸出國組織與夥伴國（OPEC+）中的八大主要產油國於週六（5 日）宣布，自 8 月起將每日增加 54.8 萬桶石油產量，遠高於原先預期的 41.1 萬桶，同時繼續迅速解除自願減產協議。
根據《CNBC》報導，此次宣布增產的八個 OPEC + 成員，包括重量級產油國俄羅斯和沙烏地阿拉伯，以及阿爾及利亞、伊拉克、哈薩克、科威特、阿曼與阿拉伯聯合大公國。他們透過線上會議達成共識，一致同意提升 8 月原油產量。
OPEC 秘書處在聲明中指出，這些國家決定將 8 月份日產量提高 54.8 萬桶，是因為「穩定的全球經濟前景和當前健康的市場基本面，這反映在低石油庫存上。」
這八個產油國一直在實施兩項 OPEC + 聯盟正式政策之外自願減產計畫：
- 其一為每日減產 166 萬桶，預計持續至 2026 年底。
- 其二為每日額外減產 220 萬桶，直到 2025 第一季末。
各國原先計劃計畫自今年起，每月溫和增產 13.7 萬桶直至 2026 年 9 月，但該步伐僅在 4 月維持。隨後，各國在 5 月、6 月和 7 月分別將增產幅度增加了兩倍，達到每日 41.1 萬桶，並在 8 月進一步加快了增產步伐。
近期全球石油價格受到多重因素影響，短暫上漲，包括夏季高峰用油需求與以色列與伊朗爆發 12 天戰爭。此戰事引發市場對伊朗原油供應中斷的擔憂，也提高了荷姆茲海峽運輸安全風險。
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