OPEC+八大產油國宣布加快石油增產！8月日增54.8萬桶超市場預期

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-07-05 20:20

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石油輸出國組織與夥伴國（OPEC+）中的八大主要產油國於週六（5 日）宣布，自 8 月起將每日增加 54.8 萬桶石油產量，遠高於原先預期的 41.1 萬桶，同時繼續迅速解除自願減產協議。

OPEC+八大產油國宣布加快石油增產。(圖：Shutterstock)

根據《CNBC》報導，此次宣布增產的八個 OPEC + 成員，包括重量級產油國俄羅斯和沙烏地阿拉伯，以及阿爾及利亞、伊拉克、哈薩克、科威特、阿曼與阿拉伯聯合大公國。他們透過線上會議達成共識，一致同意提升 8 月原油產量。

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OPEC 秘書處在聲明中指出，這些國家決定將 8 月份日產量提高 54.8 萬桶，是因為「穩定的全球經濟前景和當前健康的市場基本面，這反映在低石油庫存上。」

這八個產油國一直在實施兩項 OPEC + 聯盟正式政策之外自願減產計畫：

其一為每日減產 166 萬桶，預計持續至 2026 年底。

其二為每日額外減產 220 萬桶，直到 2025 第一季末。

各國原先計劃計畫自今年起，每月溫和增產 13.7 萬桶直至 2026 年 9 月，但該步伐僅在 4 月維持。隨後，各國在 5 月、6 月和 7 月分別將增產幅度增加了兩倍，達到每日 41.1 萬桶，並在 8 月進一步加快了增產步伐。