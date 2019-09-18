〈群益期貨〉原物料，神助攻

最近我們談了很多關於原物料的議題。美中貿易談判，中國以購買美豆、美豬換取關稅實施的展期；美日貿易談判，川普答應日本不課徵汽車關稅，交換日本進口美牛、美豬及小麥等農產品。

川普的選舉行動劇開始起跑，為他的票倉拉票，而「農產品」扮演關鍵性的角色。更因為川普的民調落後，為了鞏固票倉，政策面提到 2020 增加生質燃料油 5%，原本給人、動物吃的做成燃料油拿來餵車，使得需求增加，成了另一個農產品上升的助燃器。

周日無人機攻擊沙特油田事件，使油價大漲，這也讓聯準會 9 月不降息的機率上升到 35%，寬鬆的貨幣政策逐漸走到盡頭，財政政策是不是會加速接手？

川普又開始提及美墨高牆、德國財政部部長也意外的談擴張財政政策、中國加快地方政府專項債發行等，當財政政策轉向擴張，原物料就有機會一棒接著一棒。

之前債券上漲，美元也漲，十年債與二年債利差擴大，反應的就是低通膨概念，提供了債券多頭的環境。

聯準會 7 月降息一碼開始刺激通膨，降息或通膨上揚都足以扭轉殖利率曲線倒掛的問題；債券市場最近轉為弱勢，反應的正是通膨的蠢蠢欲動，當原物料動起來後，債券就開始擔驚受怕？

除此之外，海神也來「神助攻」。根據氣象局 8 月的報告顯示，太平洋東岸冷海水逐漸西移，反聖嬰現象初露雛形，20 度等溫線陡化，海洋活動將增大，增加氣候的不穩定性。

從 2013 年以來多數是「聖嬰」結構，且大多年份農產品都屬於豐收年，明年這種情況恐怕會有所轉變了，太平洋海溫暗示著反聖嬰的到來，讓氣候變遷更異常，正式宣告原物料有機會回歸多頭。

這不是神助攻，什麼是神助攻。

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