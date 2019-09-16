〈群益期貨〉看盤邏輯觀點　選擇與角度

事情永遠不是全黑，也不是全白，而是有黑有白，且同時存在，除非事情單純要只有黑、只有白，否則永遠都要面臨選擇的問題，可以依據大數法則，黑多一點就選擇擇黑，白多一點就選擇白，有點像投票制，也可以依據每個要素的重要性給予權重，那就票票不等值了，不過這樣的方法就顯得有些主觀，為什麼有些因子重要性多一些，有些因子重要性小一些，但無論採用何種方法，一致性或邏輯性決定了思考架構的客觀性。

道理是如此，但說的有點玄了，舉一個例子，在中秋連假期間同時發生了兩件事，一個是中美貿易談判傳出可能在 10 月初達成暫時性協議，人民幣強升；一個是沙特遭遇十年來最大的無人機攻擊油田設施事件，週一油價大漲，美股電子盤下跌，這就是標準的黑白唱雙簧的案例，對一個台股交易人而言，面對一個利多，一個利空，就是一個選擇的問題，如果只是兩人投票，一個 + 1，一個 - 1，票就白投了，等於沒有結論，若最終要選擇一邊的話，要選擇那一邊？

從中美貿易談判可能在 10 月初達成暫時性協議，人民幣強升，合理推論台幣必然會同步走升，光是這一點，外資今天就不太可能會有的賣壓，再加上，中東局勢緊張，油價大漲，將提供塑化股厚實的買盤支撐，因此綜合結論對台股的影響是正面的，除非是出現意外，台幣沒升反而走貶。（雖然這篇是盤後才寫的文章，算是馬後砲了，但主要講的是邏輯推論，大家不必太介意）

若是從沙特石油設施遇襲的角度出發，無人機空襲影響產能 500 萬桶 / 日，對全球供應鏈舉足輕重，油價大漲除了塑化股會漲，另一方面會造成企業成本上升，不過根據往例油價漲，央行往往放任台幣走升，以減低油價上漲的衝擊，因此又回歸到台幣走升上，因此台指期今日可以表現抗跌且上漲。

選擇的背後是邏輯推論或歷史經驗，角度則是看事情的向面，選擇自己相信的視角，這篇文章就是從外匯的角度看股市，也可以從不同的角度相互檢驗，但畢竟判斷的結果還是有可能有衝突的，導致方向選擇有它的困難度，若是如此，那下一個議題就是如何利用「策略」解決衝突的問題了。

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