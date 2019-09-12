IC insights：記憶體產能過剩 拖累全年資本支出成長

據 IC insights 報告指出，2019 年半導體產業中，記憶體產業鏈之資本支出費用約佔整體半導體產業達 43%，而由於記憶體近年產能爆量等因素，造成記憶體市場近 1 年出現供過於求的跌價現象，各廠減少擴產，導致今年記憶體資本支出因此下滑，拖累整體半導體產業資本支出下修為 978 億美元，相較於去年減少 80 億美元。

拉開歷史數據來看，從下圖可知，過去 2 年記憶體產業資本支出是大幅增加，且自 2013 起至 2018 為止記憶體產業資本支出佔比已從 24% 跳升至 49%，2019 則略為下降至 43%，整體 7 年的年均複合增長率 (CAGR) 則達 18.9%。

半導體資本支出於半導體產業佔比與各年變動 (圖: IC insights)

IC 產品中，以快取記憶體 (NAND) 的資本支出為 2017 與 2018 年整體半導體產業資本支出達高峰的主要產品，如記憶體大廠三星、SK 海力士、美光即在過去 2 年間開出不小產能。

而過去 18 個月中英特爾 (INTC-US)、東芝、威騰、SanDisk、XMC 與長江存儲，也都明顯加速擴增 3D NAND 的產量，持續產能擴增下，也使得 DRAM 與快取記憶體都出現供過於求的狀況，終而造成持續性的價格下跌。

資本支出變動方面，過去兩年全球各大記憶體廠的擴廠計畫，由於目前皆已完成或接近完成，再加上產能擴增下使市場價格不斷掉價，兩大因素下使各廠已逐漸縮減資本支出費用，截至目前為止 DRAM 與 Flash 資本支出已分別下跌 19% 與 21%。

DRAM 與 Flash 資本支出各年變動 (圖: IC insights)

展望記憶體後市 IC insights 指出，跌價的持續與否，將取決於各廠對於資本支出的調整，其中大廠之一的 SK 海力士已於上月宣布將減產，而若未來各廠持續出現減產的態度，未來將能平緩記憶體跌價的趨勢。

IC insights 表示，從短期供需面來看，供給過剩造成的低價，已使消費者具價格優勢，需求量的增加，或多少能彌補廠商的跌價損失。