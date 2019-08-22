〈威剛展望〉陳立白：記憶體價格下半年緩步向上 NAND至少有3成

記憶體模組廠威剛 (3260-TW) 董事長陳立白今 (22) 日指出，DRAM 合約價將持穩，且有上檔空間，現貨價目前修正，但 10、11 月可望小波反彈；NAND Flash 合約價可望逐月或逐季成長，直到回到原廠成本區間，目前至少還有 3 成以上上檔空間，而現貨價目前持穩，估下半年也將延續持穩態勢。

對於 DRAM 市況，陳立白指出，原廠對於 9 月後的合約價，大多認為最壞的情況是持穩，且可望有上檔空間；現貨價方面，經過前陣子大漲逾 4 成後，目前價格回跌修正，但估僅微幅跌價，看好資料中心需求回溫，10、11 月現貨價可望有小波反彈空間。

展望 DRAM 產業後市，陳立白認為，手機需求雖逐年衰退，但搭載的記憶體容量持續增加，且電子產業旺季的新機效應，本月起已開始發酵；資料中心方面，看好中國與美國大型資料中心廠商，可望在庫存去化至合理水位後，於 10 至 12 月間分批採購 DRAM。

NAND 市況方面，陳立白指出，目前原廠仍陷入價格低於現金成本的困境，賣越多虧越多，且下半年本來就是傳統旺季，估需求可望帶動價格逐月或逐季成長，直到回到原廠的成本區間，才可望稍歇，估目前合約價至少還有 3 成以上的上檔空間。現貨價則是 7 月初反彈強漲後，目前價格持穩，估下半年也將持穩。

對於東芝產能恢復情況，陳立白則說，由於目前 NAND Flash 價格尚未回到現金成本之上，推斷東芝該廠產能將逐步恢復，但不至於一下子拉升至全能生產，頂多恢復到 7 至 8 成，待價格上漲至合理區間，才可望恢復全產。