廚房紙巾市場年成長5% 中秋烤肉神助手 型男主廚詹姆士也愛用

中秋節烤肉已是全民運動，尤其現代人越來越重視吃的健康，不但要選擇新鮮食材，也非常重視輔助料理的工具「廚房紙巾」。2017 至 2018 年間廚房紙巾的市場每年以 5% 成長，就連型男主廚詹姆士也愛用。

永豐餘消費品實業根據消費者市場調查發現，消費者購買廚房紙巾首重吸水與吸油力、強韌不易破等紙質特性。針對此項需求，永豐餘藉由專業的造紙經驗與獨家工藝技術，設計出廚房紙巾的獨家特殊壓紋，形成超導 3D 吸油網，經由橫向導流擴散，吸收更多量的油脂，讓料理更健康。

同時，永豐餘也針對消費者不同的需求，開發出一般尺寸的「超強韌廚房紙巾」、大小隨意撕的「妙用廚房紙巾」、吸水性高的「竹纖廚房紙巾」與添加能抑菌成份以安心包覆食物的「竹萃廚房紙巾」。

中秋烤肉最享受的就是邊烤邊吃享受熱騰騰的食物，但大家最擔心吃進致癌物，這時可利用五月花廚房紙巾，邊烤肉邊吸油，不讓油脂滴入木炭，減少食材燒焦與產生濃煙的機會，遠離致癌風險，吃得更健康。

正因為五月花廚房紙巾的優勢，也獲得型男主廚詹姆士的代言肯定，詹姆士擁有數十年的料理經驗，擔任烹飪節目的主持人與主廚，頗受好評，目前更擁有超過 74 萬的追蹤粉絲。時常教大家做料理的詹姆士，也以廚師的專業角度提出: 廚房紙巾是料理的好幫手，替食材做前置處理時可以吸水，讓料理不油爆；料理完成後，更可以幫助吸油，吸除食材上過多的油脂，吃進美味不吃進負擔。

詹姆士也特別提到，廚房紙巾的選擇也很重要，最好是選擇知名大廠製造的品牌、紙質強韌不易沾黏食物、且具有特殊技術讓吸收力更好，用起來才能更安心。他還分享，五月花廚房紙巾符合上述的條件，也是他在料理節目中的料理好幫手，非常推薦給大家。尤其中秋烤肉如果擔心吃進過多的不健康的食物，更要好好運用具有超強吸油力的五月花廚房紙巾。

在中秋節檔期，各大通路也紛紛祭出五月花廚房紙巾的優惠，家樂福 9 月 4 日至 17 日，五月花超強韌廚房紙巾與妙用廚房紙巾，每袋特價 89 元，會員點數 20 倍送。全聯也在 9 月 6 日至 19 日推出竹萃廚房紙巾買一送一，平均每袋 59.5 元，且五月花廚紙全系列任二件加送買菜金折價券 30 元。7-11 也即將在 9 月 13 日至 17 日開賣五月花超強韌廚房紙巾，搭配 Line 活動，每串 89 元。