下半年晶片股到底能不能買？華爾街看法分歧

半導體廠今年面臨嚴峻環境：在貿易戰和經濟放緩的兩大逆風中，卻出現了高成長預期。但這些股票去年底因為一些因素崩跌後，今年迄今已反彈且表現優於大盤，半導體產業接下來的方向成了華爾街看法分歧的主題。

背景

半導體和半導體設備廠向來屬於週期性產業，會先定期蓬勃發展，接著修正庫存，目前的狀態就屬於庫存修正期。2018 年整個產業銷售強勁成長 8% (不含閃存記憶)，目前該產業今年邁向下降 6%。

美中貿易戰延長了目前的低迷時期，多數半導體業者都陷入了衝突泥沼，在其供應鏈和太平洋另一頭的顧客之間難以權衡。

追蹤美國半導體公司的指數的 iShares PHLX 半導體 ETF (SOXX-US) 在去年下半年至平安夜期間大跌 18%，比大盤 S&P 500 同期挫低 12% 的表現更淒慘。

但今年迄今，投資者又再度願意給半導體股一個機會，華爾街對晶片公司的獲利預期下降，企業高層重設財測範圍，股市卻仍反彈，該半導體指數今年漲幅超過 32%，超越同期大盤 S&P 500. 上漲 17.5% 的表現。

華爾街對下半年的看法

多頭

摩根大通分析師 Harlan Sur 認為，今年下半年也會延續這樣優於大盤的表現，因為半導體業的供需狀況均有改善。

Sur 週三報告指出，「我們對下半年整體需求的上升趨勢仍有信心，因為接近需求的旺季，例如：PC 運算、無線 / 有線基礎設施 (5G 周邊)、航空 / 國防、智慧手機 (除了華為)、消費者 / 遊戲，以及雲端和超大規模的消費趨勢。」

Sur 指出，年底是晶片訂單的旺季，因為這些晶片大量用在 PC、智慧手機和遊戲主機上。美國海內外的 5G 發展也將提高無線基礎設備的需求。他預期數據中心資本支出會較今年上半年提高 30%，主要是由 Alphabet (GOOGL-US)、臉書 (FB-US) 和微軟 (MSFT-US) 這類企業在 AI 和雲端晶片上的消費帶動。

然而，Sur 也認為中美貿易戰、全球經濟數據和美國限制美商與華為做生意 ，這些都會是半導體股動盪的力量來源。

Sur 推薦買進多元化的半導體股，須與數位中心、汽車和工業產品的成長有曝險。他給予底下股票「增持」的評級：博通 (AVGO-US)、英特爾 (IBTC-US)、Nvidia (NVDA-US)、美光 (MU-US)、Marvell Technology Group (MRVL-US)、德儀 (TXN-US)、Inphi (IPHI-US) 以及 KLA (KLAC-US)。

空頭

部分分析師則認為半導體股近期前景更黯淡，野村 Instinet 分析師 David Wong 報告指出，今年 5、6、7 月全球半導體總銷售額年率下降至少 15%，最近幾家晶片公司發布的財測也都隱含秋季銷售額持續下降的趨勢。

「因為美國持續限制對華為的出貨量，且提高自中國進口的貨品關稅，我們認為今年晶片終端需求不可能有意義的復甦。我們預期，今年剩餘時間，每一個月的全球晶片銷售額年率都會下降。」

針對 2019 全年，Wong 預期半導體銷售額下降 15%。

Wong 對半導體產業大致上給予「中立」評價，包括：Nvidia、美光、德儀、Xilinx (XLNX-US)、應材 (AMAT-US) 以及 Analog Devices (ADI-US)。但他將英特爾和 AMD (AMD-US) 評比為「買進」。