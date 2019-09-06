蘋果專利申請釋出：蘋果續攻傳感器穿戴裝置！

近期美國專利商標局公布了蘋果 (APPL-US) 的一系列專利申請，涉及兩項與智慧型結構傳感設備相關的專利，且專利還在持續的更新當中。

織物型傳感裝置：

蘋果此前於 7 月份已獲通過該項專利。而近日美國專利局發佈了結構傳感裝置字 20190272055 號專利的延續，新增的兩項關鍵新專利為編號 11 和 12 的專利申請：

申請編號 11：一項觸控傳感器

申請編號 12：基於編號 11 的觸摸傳感器，用以透過電路檢測觸控的手勢

蘋果透過 iPhone 支援的耳機發明遠遠領先於三星的 Gear VR 耳機。 蘋果的第一個授權專利是在 11 年前於 2008 年發布。此後，蘋果公司另獲得了 10 項專利，且這些專利仍在不斷更新。

延續專利

在延續專利中，蘋果提出了 20 項與 2017 年最後一項授權專利完全不同的申請，以下為投資人逐一說明：

申請編號 1：一個傳感器系統，涵蓋內容包含蜂巢式電話、具有可在正常觀看模式和近距離觀看模式下操作的顯示器、頭戴式設備等 (涵蓋用於支撐蜂巢式電話的支撐結構及第一與第二鏡頭)。

申請編號 2：基於申請編號 1，具有連接器的蜂巢式電話，頭戴式裝置包括蜂窩電話固定在所述區域的維持結構、與蜂巢式電話配合的連接器、其它用於確保結構穩定連接的硬體。

申請編號 3：基於申請編號 1，頭戴式設備具有由所述支撐結構的按鈕，並透過對所述按鈕的輸入訊號來加以控制。

申請編號 4：基於申請編號 1，可調節尺寸功能的裝置結構。

申請編號 5：基於申請編號 1，頭戴式設備包括的傳感器，加速度計和觸控傳感器。

申請編號 6：基於申請編號 5，蜂巢式電話中的傳感器可藉由輸入訊息來加以控制。

申請編號 7：基於申請編號 1，所述蜂巢式電話具有正面和相對的背面，其中顯示器配置於正面，蜂巢式電話還包括位於正面的揚聲器及背面的相機。

申請編號 8：基於申請編號 1，所述頭戴式裝置包含用於支撐結構的鼻部切口，並包括用於支撐的橡膠結構。

申請編號 9：基於申請編號 1，所述蜂巢式電話的顯示器被配置為在正常觀看模式下呈現具有第一解析度影像，以及被配置為與近距離觀看模式中的第一解析度不同的第二解析度影像。

申請編號 10：一種具有正面和相對背面的蜂巢式電話，所述蜂窩電話包括: 揚聲器、傳感器、背面的攝像頭、正面的顯示器、用於在第一顯示模式下以第一格式呈現影像，與第一顯示模式不同的第二顯示模式中的影像，其中顯示器被配置為基於傳感器並在第一顯示模式和第二顯示模式之間切換的功能。

申請編號 11：基於申請編號 10，以第二顯示模式呈現的左圖像幀和右圖像幀被配置為可呈現三維的效果。

申請編號 12：基於申請編號 10，所述傳感器被配置為能感測到與頭戴式設備的連結。

申請編號 13：基於申請編號 12，所述的顯示器被配置為能回應於所述傳感器與頭戴式裝置的連結並在第一顯示模式到及第二顯示模式之間進行切換。

申請編號 14：基於申請編號 10，所述顯示器被配置為在所述第一顯示模式下呈現具有第一解析度的影像，並在第二種顯示模式下呈現與第一顯示模式不同的第二種解析度。

申請編號 15：基於申請編號 10，所述顯示器被配置為響可回應傳感器數據從而在第一顯示模式所與第二顯示模式進行切換。

申請編號 16：一種蜂巢式電話，被配置為可連結至頭戴式設備，蜂巢式電話包括：連接器、在第一顯示模式和第二顯示模式中的可操作顯示器等。

申請編號 17：基於申請編號 16，除蜂巢式電話，還包括揚聲器、按鈕和相機。

申請編號 18：基於申請編號 16，連結到頭戴式設備的連接器。

申請編號 19：基於申請編號 18，相關連接器的結構。

申請編號 20：基於申請編號 16，在第一顯示模式下呈現具有第一解析度的影像，並在第二種顯示模式下呈現與第一顯示模式不同的第二種解析度。

由美國專利局發佈的延續專利字 20190273815 號在 2019 年第二季度提交。由於此僅為專利申請，故此類產品上市的相關細節尚無法得知。