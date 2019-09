高盛：投資人請注意 IPO個股普遍表現不佳

過去一個世代來,IPO 從未如此受到歡迎。今年 IPO 的收益達到 460 億美元,這是 1999 年以來最大的單年紀錄。

但根據高盛週四 (5 日) 發布的報告顯示,投資人應該警惕這種對公開上市的熱情,因為自 2010 年以來 IPO 3 年後的股價中位數已經落後於羅素 3000 指數 (RUA-US) 達 28 個百分點。

由 David Kostin 領導的高盛分析師在報告中寫道,「一家企業的股價無法低於零,但它的上漲空間是沒有上限的,在研究 IPO 時,這個事實尤其明顯。」

「大多數 IPO 個股都表現不佳,但部分新上市股卻表現突出。」

這些不對稱的回報導致平均 IPO 股票略微超越美股大盤,而 IPO 股票中位數則明顯表現不佳。

Kostin 寫道,「例如,若投資人在過去 25 年內完成的每筆美國 IPO 中買進 100 美元,與羅素 3000 指數相比,年化超額回報率為 0.6 個百分點。」

「相比之下,在同期完成的 IPO 在上市後 12 個月、24 個月和 36 個月期間落後於大盤。」

然而,有一些高品質個股是選股者可以考慮的,如果他們確實想要涉足新上市股票市場,那麼營收成長是最重要的。

Kostin 寫道:「自 2019 年以來,每年銷售額成長超過 20% 的企業相較於不及 20% 的企業表現更有可能超過羅素 3000。」

公開上市後的第 1 年獲利能力似乎對股票是否優於大盤沒有影響。然而,第 2 年和第 3 年的獲利能力一直是 2000 年以來 3 年內 IPO 表現優異的可靠指標,儘管只有 47% 的 IPO 企業在第 3 年才實現獲利。

在過去 2 年中,許多新上市公司逆轉了這種趨勢,Renaissance IPO ETF (IPO-US) 上漲 32.8%,優於標準普爾 500 指數 18.7% 的漲幅。該基金追蹤過去 24 個月中首次公開上市的 60 家大型企業。上市超過 2 年的企業將從名單中刪除。

這支 ETF 主受 Roku Inc. (ROKU-US) 等個股表現的,今年以來已上漲超過 440%,巴西企業 PagSeguro Digital Ltd. (PAGS-US) 同期成長 183%。

這些結果有助抵銷今年以來大張旗鼓的共乘車企業優步科技 (UBER-US) 和 Lyft Inc. (LYFT-US) 的悲慘表現,這兩家公司的交易價格均低於發行價格超過 30%。

即使高盛如此分析,在 2019 年底之前內還有其他幾個備受矚目的 IPO 將會引起媒體的廣泛關注,但投資人可能最好謹慎對待。其中包括 Smile DirecClub Inc.、WeWork 的母公司 The We Co. (WE-US)、健身品材公司 Peleton Interactive (PTON-US) 和 Cloudfare Inc.。