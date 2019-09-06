美股盤後 — 美中破冰十月面談 NVIDIA領漲費半狂喜 道瓊升逾 370 點

週四 (5 日) 美中敲定十月於華府面對面談判，美國 8 月 ADP 就業數據大好，半導體類股、銀行股與科技股上衝，道瓊大漲逾 370 點，美股創 7 月底以來最佳表現。

週四 (5 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊上漲 372.68 點，或 1.41%，收 26728.15 點。

那斯達克指數上漲 139.95 點，或 1.75%，收 8116.83 點。

標普 500 指數指數上漲 38.22 點，或 1.30%，收 2976.00 點。

費城半導體指數上漲 46.66 點，或 3.07%，收 1566.21 點。

標普 11 個主要板塊有 8 大板塊上揚，資訊科技、非必需消費品、金融板塊領漲；公用事業、房地產等防禦性類股收跌。(圖片：Finviz)

半導體類股全面上攻，Nvidia (NVDA-US) 飆漲 6.51%；美光 (MU-US) 大漲 4.74%；Skyworks (SWKS-US) 大漲 4.35%；賽靈思 (XLNX-US) 上揚 2.94%；博通 (AVGO-US) 上揚 2.83%；英特爾 (INTC-US) 上揚 2.41%；應用材料 (AMAT-US) 上揚 1.70%。

尖牙股 (FAANG) 勁漲歡慶，臉書 (FB-US) 上揚 2.01%；蘋果 (AAPL-US) 上揚 1.96%；Alphabet (GOOGL-US) 上揚 2.53%；Netflix (NFLX-US) 上揚 0.59%；亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 2.23%。

債券投資者轉向股市，殖利率也走高，金融股隨之上揚。花旗 (C-US) 上揚 3.19%；美國銀行 (BAC-US) 上漲 2.97%；摩根史坦利 (MS-US) 上揚 2.29%；高盛 (GS-US) 上揚 2.62%。

台股 ADR 漲跌互見。聯電 ADR (UMC-US) 持平；日月光 ADR (ASX-US) 上揚 0.44%；台積電 ADR (TSM-US) 大漲 2.53%；友達 ADR (AUO-US) 下跌 1.92%；中華電信 ADR (CHT-US) 下跌 0.37%。

今日關鍵經濟數據：

美國 8 月 ADP 新增非農報 19.5 萬人，預期 14.8 萬人，前值 14.2 萬人。

美國 8 月 Markit 綜合 PMI 報 50.7，預期 50.9，前值 50.9。

美國 8 月 Markit 服務業 PMI 終值報 50.7，預期 51.0，初值 50.9。

美國 8 月 ISM 非製造業 PMI 報 56.4，預期 54.0，前值 53.7。

美國 7 月耐用品訂單月增率報 1.4%，預期 1.0%，前值 0.5%。

華爾街分析

近期美中關稅戰不斷升級已成為數月美股最大逆風，週四美中破冰宣布經貿談判 10 月初華府登場，華爾街市場以利多解讀。

TD Ameritrade 首席市場策略師 JJ Kinahan 表示：「標普 500 指數上漲至 3,000 點時，我們必須小心謹慎，不要過於興奮，因為我認為除非有新聞，否則我們將很難突破它。」

JJ Kinahan 表示：「要突破它將會有一段艱難的時間，除非有一些談判突破性的新聞。」

貿易戰劇本近期不斷重複上演，CMC Markets 首席市場分析師 Michael Hewson 表示：「拋開這些談判本應在本月舉行的事實，以及兩年來這種模式已司空見慣的事實，市場仍傾向抱持樂觀態度。」

Michael Hewson 表示：「然後我們可能會看到川普的另一篇推特的憤怒，導致市場走低，接著雙方可能進一步對話，然後看到市場再次上漲，然後不斷地重複。」

美國 8 月 ADP 新增非農數據大好，Capital Economics 首席美國經濟學家 Paul Ashworth 表示，持續的就業增長顯示美國經濟保持相對良好的狀態。

擔憂債券市場對利率的預期要低得多，聯準會可能會落後。Natixis 首席美洲經濟學家 Joseph LaVorgna 認為：「如果聯準會只降一碼，這對股市來說就是一個避險 (Risk Off) 事件。聯準會需要更全面地思考並更多地考慮全球利率。」