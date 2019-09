彭博超乎想像論壇：貿易戰恐使全球供應鏈面臨危機

週四 (5 日) 彭博於新加坡召開超乎想像 (Bloomberg's Sooner Than You Think) 科技論壇,席間多位科技專家警告,持續的貿易緊張局勢正在擴大,加速了全球產業的分裂,並威脅到關鍵研究領域的合作。

中國和美國宣布將在未來幾週內舉行面對面的談判,但迅速解決貿易衝突的前景仍看似渺茫,一些科技公司已預期銷售疲軟,且競爭優勢已受到侵蝕,促使企業徹底改革供應鏈,這樣的震盪可能擴展到其他領域,包括人工智慧等關鍵領域。

新加坡通訊及新聞部長 S. Iswaran 表示:「我們看到美國和中國這兩個最大的經濟體之間的衝突衍生的風險是,我們最終可能會陷入支離破碎的全球經濟和供應鏈崩解。」

Iswaran 週四在新加坡舉行的超乎想像 (Bloomberg's Sooner Than You Think) 科技論壇上發表演講,此次活動的受邀代表包括微軟 (MSFT-US)、IBM(IBM-US) 等美國科技巨頭以及中國人工智慧先驅商湯科技。

持續的貿易緊張局勢對美國和中國的科技公司來說尤為嚴重。關稅使得業務執行變得更加困難,並削弱了美國公司在中國的競爭力,美國對來自中國的大約 1100 億美元消費品實施進口關稅於本月初生效,也促使了北京以報復回擊。

今年 5 月,華盛頓將華為列入實體名單,該名單遏制了華為在美國銷售設備的能力,並禁止其從美國供應商獲得相關部件,此舉對美國供應商也是一個打擊,因為他們錯過了對中國的銷售機會,也使他們的市佔率因此下降。

星展集團首席執行長 Piyush Gupta 亦表示 :「我認為美中問題不僅僅是貿易戰問題,從根本上說,是科技問題。我認為 5G 和物聯網非常重要,因為不僅從經濟角度來看,而且從軍事層面來看,這些科技佔據主導地位與否是足以改變整體環境的,因此我認為這是緊張局勢的根源。」

更嚴峻的商業環境也促使雙方的科技公司重新評估其運營,導致供應鏈分裂 。 一部分為中國境內的客戶提供服務,另外一部分為中國以外的客戶提供服務。

許多美國公司已經花了數十年的時間,深耕這個世界上人口最多的國家以尋找新的市場,現在面臨著在中國市場充滿不確定性的前景。

中國人工智慧領導者商湯科技 CEO 徐力表示,由於貿易戰,許多中國科技公司正在開發自己的半導體技術替代品。

在過去兩年中,商湯科技一直在為醫療保健和自動駕駛等應用,開發屬於自己的定制晶片,以期能與輝達 (NVDA-US) 等美國公司之晶片相媲美。

新興技術的脫節尤其嚴重,人工智慧和先進計算等領域的領導力之爭,延長了美中貿易戰的緊張局勢。

上週在上海舉行的世界人工智慧大會上,卡內基梅隆大學計算機科學學院的 Tom Mitchell 表示:「沒有哪個國家擁有所需的資源和技術來應對即將到來的技術浪潮。」

「我們必須在人工智慧方面進行全球合作。」Mitchell 說

「我認為最終沒有一方會贏得貿易戰。」尼爾森 (Nielsen Holdings Plc) 的 CEODavid Kenny 說:「不確定性確實導致投資水平下降。」

