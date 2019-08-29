中美貿易戰 亞洲成漁翁 傳谷歌Pixel手機產線移至越南

中美貿易戰顯然削弱中國經濟，但亞洲其他國家似乎漁翁得利，其中越南受益最為明顯。

貿易數據提供商 Panjiva 的分析師 Chris Rogers 表示，「從海運數據可知，來自中國的進口量下降，由來自其他國家的進口取代。」

「例如，7 月份美國自中國進口的海運總量年減 3.0%，但自越南的進口增加 28.5%，且來自印度和泰國的進口量分別年增 17.6% 和 16%。」

越南過去十年已建立強大製造基地，尤其是服飾業，但現在越來越多科技公司仰賴當地工廠生產高科技產品，例如三星 (005930-KR)、LG、Olympus (7733-JP) 和其他公司已在越南設廠。

關稅不斷增加，以及中國工資上漲，這些因素激發企業遷移至越南的興趣。

《日經亞洲新聞評論》週三報導，根據不具名消息來源，Alphabet (GOOGL-US) 正將智慧手機 Pixel 部分生產工作移至越南。谷歌不回應置評請求。

雖然 Pixel 手機並非全球前十大的智慧手機，但在美國排名第五，其價位遠低於蘋果 (AAPL-US) iPhone 或其他高階手機，其 3a 版零售價為 399 美元。報導稱，部分 3a 產線可能今年年底前就會移至越南，且谷歌計畫最終將欲輸至美國的大部分硬體產線均移至越南。

十多年來，越南的經濟快速成長，尤其是近幾年格外閃亮，去年 GDP 成長 7%，較 2017 年再加快腳步。今年第二季 GDP 成長也有 6.7%，打敗同期中國成長速度 (6.2%)。

當然，中國的整體經濟規模大了許多，根據世銀，中國 2018 年 GDP 超過 13 兆美元，不是同年 GDP 規模 2450 億美元的越南可比。

儘管如此，貿易戰無疑說服了一些製造業者將產線移至他國，以期降低遭高額關稅襲擊的風險。IHS Markit 研究發現，去年越南的製造業成長超越其他大部分的亞洲國家。

根據《日經亞洲新聞評論》報導，谷歌也在考慮部分產線移至泰國。泰國一直鼓勵外資引進，並以 Sony (SNE-US)、Harley-Davidson (HOG-US) 和其他外資成功進駐為佐證。

當然，中國疲弱也帶來一些缺點，東南亞所有國家都容易受中國經濟放緩的衝擊。根據泰國最近期經濟報告，目前官方預期今年出口總額下降 1.2%，部分就是因「貿易夥伴的經濟放緩」。

然而，對投資者來說，一切仍很棘手，因為即使越南經濟成長加速，VanEck Vectors 越南 ETF (VNM-US) 過去一年卻仍下跌 8% 之多。

貿易數據提供商 Panjiva 的分析師 Chris Rogers 表示，「從海運數據可知，來自中國的進口量下降，由來自其他國家的進口取代。」

「例如，7 月份美國自中國進口的海運總量年減 3.0%，但自越南的進口增加 28.5%，且來自印度和泰國的進口量分別年增 17.6% 和 16%。」

越南過去十年已建立強大製造基地，尤其是服飾業，但現在越來越多科技公司仰賴當地工廠生產高科技產品，例如三星 (005930-KR)、LG、Olympus (7733-JP) 和其他公司已在越南設廠。

關稅不斷增加，以及中國工資上漲，這些因素激發企業遷移至越南的興趣。

《日經亞洲新聞評論》週三報導，根據不具名消息來源，Alphabet (GOOGL-US) 正將智慧手機 Pixel 部分生產工作移至越南。谷歌不回應置評請求。

雖然 Pixel 手機並非全球前十大的智慧手機，但在美國排名第五，其價位遠低於蘋果 (AAPL-US) iPhone 或其他高階手機，其 3a 版零售價為 399 美元。報導稱，部分 3a 產線可能今年年底前就會移至越南，且谷歌計畫最終將欲輸至美國的大部分硬體產線均移至越南。

十多年來，越南的經濟快速成長，尤其是近幾年格外閃亮，去年 GDP 成長 7%，較 2017 年再加快腳步。今年第二季 GDP 成長也有 6.7%，打敗同期中國成長速度 (6.2%)。

當然，中國的整體經濟規模大了許多，根據世銀，中國 2018 年 GDP 超過 13 兆美元，不是同年 GDP 規模 2450 億美元的越南可比。

儘管如此，貿易戰無疑說服了一些製造業者將產線移至他國，以期降低遭高額關稅襲擊的風險。IHS Markit 研究發現，去年越南的製造業成長超越其他大部分的亞洲國家。

根據《日經亞洲新聞評論》報導，谷歌也在考慮部分產線移至泰國。泰國一直鼓勵外資引進，並以 Sony (SNE-US)、Harley-Davidson (HOG-US) 和其他外資成功進駐為佐證。

當然，中國疲弱也帶來一些缺點，東南亞所有國家都容易受中國經濟放緩的衝擊。根據泰國最近期經濟報告，目前官方預期今年出口總額下降 1.2%，部分就是因「貿易夥伴的經濟放緩」。

然而，對投資者來說，一切仍很棘手，因為即使越南經濟成長加速，VanEck Vectors 越南 ETF (VNM-US) 過去一年卻仍下跌 8% 之多。