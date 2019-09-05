美中貿易談判10月登場 陸股5G、消費相關後市看俏

美中貿易談判預計 10 月登場，為僵持已久的貿易戰捎來新希望，加上企業獲利回穩帶動陸股翻紅，上證指數今 (5) 日小漲 0.96%、收在 2985.86 點，法人認為，企業獲利回穩加上貿易戰談判正向發展，陸股有望回神可逢低買進，點名看好 5G 與消費類股可望率先反彈。

保德信投信表示，美國總統川普言論雖造成市場走跌，但從長線角度來看，在貿易戰邊際效應遞減下，對企業獲利衝擊已提前反映在股價上，預期可望在中國政策利多刺激下，帶動股價回穩。

保德信中國品牌基金經理人許智洋指出，美國 8 月對中國祭出關稅閃電戰，加深市場對中國經濟前景放緩疑慮，但中國今年以來除了在貨幣政策頻頻調控外，也積極力推財政政策，包括基礎建設地方債、減稅降費到擴大消費 20 條刺激內新，凸顯中國政府穩定經濟的決心，可望減緩貿易戰對經濟帶來下行風險。

富達投信認為，企業基本面浮現正面訊號成為支撐陸股長期發展的動能，加上美中雙邊談判朝正向發展，都將有利推升陸股後市表現，隨著政策支撐經濟，預期工業和科技等產業獲利預測有上調空間，考量當前的估值，研判目前是買進陸股的時機點。

保德信投信表示，美中貿易談判對股市影響逐漸減弱，市場將回歸基本面，加上中國政府持續擴大財政、貨幣政策刺激經濟，目前 A 股的估值修復已告一段落，觀察各指數貢獻成份，科技、消費和醫療等龍頭產業獲利動能較為穩定，可望成為外資流入主要標的。

根據過去經驗，當盈利增速與 A 股走勢呈現同向反應，下半年業績成長將是市場關注焦點，也將成為中國股市回溫的動力之一。