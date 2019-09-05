蘋果iPhone 11上市在即 分析師：中國市場銷售對蘋果最重要

蘋果 (AAPL-US) 將在下週二推出最新產品 iPhone 11，全球的果粉正引頸期盼。Wedbush 證券分析師 Daniel Ives 認為，此次產品週期的表現，對蘋果來說尤為重要。

蘋果股票在先前受到美中貿易戰和 iPhone 銷售放緩的影響有所下跌，該公司更大力關注在增加訂閱服務類別的營收。由於市場擔心中國地區 iPhone 需求放緩，股價在過去六個月大幅波動。儘管如此，蘋果股票在過去一年中仍上漲了 30%，相對標普 500 的上漲 16%。

如今，新款 iPhone 即將推出。Ives 指出，全球 9 億 iPhone 用戶中約有三分之一將在未來 12 到 18 個月內升級。對於現下貿易戰持續加劇的環境中，新一代的手機發布的產品週期對蘋果來說至關重要。

「該公司 (及其投資者) 非常期待 iPhone 11 能刺激智慧型手機的需求，特別是在中國主要市場地區。」Ives 預估，將有 6000 萬到 7000 萬中國消費者已經到了需要升級的時刻。

Ives 也預期，本次基本款 iPhone 的價格將為 749 美元，iPhone 11 Pro 為 999 美元，iPhone Pro Max 為 1,099 美元。此外，iPhone 11 Pro 中的全新三鏡頭技術以及今年 iPhone 內置的新一代 AI 功能都將會是推升銷售的主因。

另一方面，Ives 預計蘋果將在第一階段銷售 7500 萬部 iPhone 11，比上一代的 iPhone X 略有增加。從長期來看，他認為蘋果將在 2020 財年共銷售 1.8 億部新 iPhone。

此外，若蘋果的 AirPods 3 如傳言所說在年底前推出，也可望為蘋果的營收帶來更多的助益。

蘋果股價在週三 (4 日) 收盤上漲 1.7% 至 209.19 美元。