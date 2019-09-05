美就業市場烏雲飄來？短工減少可能是不祥預兆

今年以來，美國就業市場表現都算十分穩健，不過有觀察家認為，即使美國現在失業率維持在半個世紀以來最低，但從臨時協助勞動和每週工時這兩個關鍵指標都有所下滑來看，就業市場有可能掉頭向下。

外電報導，即使只是略為走軟，但它們有可能是整體就業市場疲弱的前兆。企業擔憂需求下滑，他們不會對正職員工動刀，但是會減少計時與臨時雇員的人力。周五 (6 日) 即將公布就業數據，就業人數應該仍會保持穩定，而經濟學家們會更關注臨時就業的情況。

財務顧問公司 Grant Thornton advisers 首席經濟學家 Diane Swonk 表示，主要的擔憂在於企業已經減少了工時，而下一步就是減少員工。

經濟擴張是支撐家庭購買力的動能，而健康的勞動市場對經濟擴張十分重要。個人消費本就占美國 GDP 的三分之二的比重，在目前貿易的不確定性抑制企業資本支出與出口的情況下，就變得更加重要。

繼 7 月降息之後，現在外界普遍期待聯準會 9 月會再宣布降息。在低利率的利多下，經濟學家們預期企業主 8 月份會增加雇員，失業率將維持在 3.7%。

美國人才服務協會 (American Staffing Association) 資深研究主管 Cynthia Davidson 指出，從歷史上看，臨時雇員的變化通常領先整體就業市場 3 至 6 個月。該協會對會員進行的定期調查顯示，8 月臨時雇員和約聘人員較去年同期下降 4.4%，下降幅度比 7 月的 3.3% 更深。

人力公司 LaSalle Network 也表示，貿易戰氛圍讓人們感到害怕，企業雖然還是需要人力，但它們現階段只願意先雇用所需的一半人數，也減短任用的期間。