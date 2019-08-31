貿易緊張+經濟趨緩 這2支美股能源股跌至金融危機時低點

能源股今年表現艱難，看不到任何抒解跡象。

標準普爾 500 指數能源類股是今年表現最差的類股，僅上漲 0.2%，而標普 500 指數上漲 16.7%。4 月開始的貿易緊張局勢、全球經濟成長擔憂和油價暴跌等因素導致該產業受挫，而對未來化石燃料需求的擔憂更讓長期前景蒙上陰影。

根據 Bespoke Investment 的分析，很少有企業能比這兩支個股更能感受到這些趨勢的衝擊，它們是石油服務公司 Schlumberger Ltd. (SLB-US) 和 Halliburton Co. (HAL-US)，股價已接近或低於其金融危機低點。

Bespoke 分析師寫道，「如果你最近沒有關注石油服務領域，可能會很驚訝地發現其中一些個股已經跌得多深，」「就在最近，Schlumberger 跌破 2009 年 3 月的金融危機低點。因此，雖然標普 500 指數從 2009 年 3 月的低點至今上漲約 330%，但 Schlumberger 的股價反而還負成長。」

投資人當然不能將 Schlumberger 的麻煩歸咎於僅因為近期油價下跌，因為其股價與油價的比率處於歷史低位。

競爭對手 Halliburton 也接近其金融危機後的低點。

這兩家公司的股息殖利率都很高，Schlumberger 為 6.1%，Halliburton 為 4%，遠高於標普 500 指數企業平均 2.2% 的股息殖利率以及美國國債殖利率。然而，Bespoke 特意指出，Schlumberger 支付的股息超過其股息淨收益，這使人質疑該股票能否保持如此高的殖利率。

鑑於這些公司向石油探勘公司出售設備，油價疲軟以及對全球經濟衰退的擔憂可能會嚇走許多投資人，但 Bespoke 分析師認為，長期投資人可能還是會考慮這些股票。

他們寫道，「Halliburton 在這個領域可能比 Schlumberger 更安全，」「但我們認為現在兩者都有一個吸引人的『逢低買入』反向條件。」