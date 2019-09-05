人造肉Impossible Foods欲進軍中國 挑戰中國人味蕾

美國人造肉公司 Impossible Foods 正計劃前進中國市場，Impossible Foods 創辦人 Patrick O. Brown 在中國出席一場論壇時表示，未來一年將努力發展中國市場，期望與合作夥伴在中國種植、生產、銷售植物型人造肉產品。

Patrick O. Brown 在接受媒體採訪時表示「中國是全球最大的肉品消費國，占全球總消費量的 1/4，其中，豬肉消費量約佔全球一半。因此我們希望在 2035 年實現人造肉完全替代動物來源肉類，因此進入中國是我們必然選擇，未來也是我們的核心市場。」

而在談到 Impossible Foods 如何與中國市場中的傳統素食產品競爭，他指出很多肉類愛好者並不喜歡吃傳統素食產品。而 Impossible Foods 的產品目的在模仿肉類的口感與味道，是針對肉類愛好者設計的。

此外，Patrick O. Brown 進一步指出，Impossible Foods 要在 2035 年前，用植物肉技術完全取代動物肉在食品系統中的角色，用植物為全球提供一種更美味、安全、可負擔、可持續的「肉類」。

他認為，未來 10 年，全球利用植物做成的各式人造肉類產品將會有 3 兆美元的市場規模。

(圖片: AFP)

截至 2019 年 5 月 14 日，Impossible Foods 一共獲得五輪融資，累計 7.5 億美元，投資人包括比爾蓋茲、Google、李嘉誠旗下維港投資等。

目前，全球主要有兩種不同類型的人造肉。一種是如 Impossible Foods 和 Beyond Meat 一般的植物性素肉，利用豌豆蛋白、大豆、小麥、馬鈴薯和植物油來還原動物肉的口感

另一種則是還在實驗階段，可望於 2020 年研製成功的實驗室人造肉，而他們是從動物身上提取肌肉組織，放入生物反應器進行培育。

