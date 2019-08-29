〈房產〉北市信義區今年推5個新建案 每坪開價都逾百萬元

市調機構統計，今年截至 8 月 25 日止，台北市共推出 114 個建案，其中「平均開價」達每坪 100 萬元以上建案共有 41 個，占整體建案比例約 35.96%，較去年增加超過 5 個百分點。而其中，北市信義區今年只推出 5 個建案，每個建案平均開價都突破每坪 100 萬元，比率為 100%。

此外，今年坪價「百萬俱樂部」建案最多是中正區與中山區，兩個行政區都各有 11 個。

住展企研室經理何世昌表示，今年以來房市買氣持續復甦，鼓舞建商士氣，建商對價格拉高的期待越來越濃，所以頻頻高開價測試市場反應，且目前台北市建案開高價的狀況已十分普遍。

住展彙整市調資料指出，去年台北市共推出 189 個建案，平均開價達到「百萬俱樂部」的案僅有 58 個，占整體建案比例約 30.69％。但今年截至 8 月止，「百萬俱樂部」比例急升至約 35.96％，年增約 5.27 個百分點。意味台北市三個建案中，至少有一個建案平均開價超過百萬。

統計顯示，今年「百萬俱樂部」建案最多的地方是中正區與中山區，兩處各有 11 個，房價水準最貴的大安、信義區，今年推出的建案數量不多，所以大安開價百萬的個案數只有 8 個、信義區也只有 5 個，反而不如中正、中山區。

雖然大安、信義區的建案坪價開價「百萬俱樂部」數量沒那麼多，但這兩區建案開價達百萬的比率高得嚇人。今年大安區只不過推出 9 個建案，其中有 8 個平均開價破每坪百萬元，比重高達 89%。信義區今年只推出 5 個建案，每個建案平均開價都突破每坪 100 萬元，比率為 100%。

而比較去年與今年建案開價，台北市 12 個行政區中有 7 個行政區平均開價上揚，僅 5 個行政區下跌。

開價漲幅最兇的是大安區，去年 7 月平均開價約每坪 142.7 萬元，今年卻大漲至 161.7 萬元，平均開價年漲逾 13％，也是台北市所有行政區中開價最高的地方。開價最低的是文山區，平均開價僅約每坪 70.8 萬元。開價最高與最低的行政區，價差超過一倍以上，相當的驚人。