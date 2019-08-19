〈房產〉房市漸回溫 台北市上半年住宅開工戶數年增67% 台中衝第一

鉅亨網記者張欽發 台北 2019年8月19號12點23分

依內政部最新資料顯示，2019 年上半年度全台暨六都住宅開工量，全台共 5 萬 3646 宅，六都中量體最大者為台中市，今年上半年 1 萬 2992 宅，而與去年同期相較，成長最多的是台北市，年增 67%。

全台前 6 月住宅開工數量約 5.36 萬戶，較去年同期成長約 15.4%，信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德指出，全台灣推案熱區也有明顯改變，台中市成為全台推案戶數最多的區域，全台住宅每 4 戶開工，就有超過一戶是在台中，占全台 24.22%。

大家房屋企畫研究室主任郎美囡表示，全台不動產市場從 2016 年谷底反彈，2019 年市場更具信心，因此全台開工量走升，但六都今年跟去年同期相比各有增減，也反應各區域業者在調控住宅供給量的節奏不一。

統計資料顯示，今年全台上半年開工量今年 5 萬 3646 宅，是 2015 年以來新高，綜觀今年六都的開工量，以台北市年增 67% 成長最多，過去上半年皆不超過 4000 宅，今年上半年一舉躍上 5000 宅；成長第二名為台中市，年增 58.8%，共有 1 萬 2992 宅，開工量居六都之冠；成長第三名則是高雄市，年增 30.5%。至於其他三都今年開工量均下降，新北市年減 13.1%、桃園市年減 12.9%、台南市年減 4.4%，台南市近 6 年更是呈現一路下修走勢。

郎美囡分析，今年上半年買氣穩定，中美貿易戰促進資金回流台灣，讓不動產市場信心強化，高端買盤加溫，加上危老話題發酵，台北市開工量大幅增加，台中市人口紅利及建設議題持續加溫，沉寂已久的量體在今年爆發，高雄市在去年選舉落幕後一路走升，建商打鐵趁熱，讓今年上半年開工量大增。

至於今年開工量縮減的三都，今年上半年市場買氣並不弱，惟近幾年推案量大，在消化餘屋為主軸的前提下，開工量有所調整。

住商不動產企劃研究室經理徐佳馨指出，房市固然回暖，不過部分區域已存有賣壓，由於大量推案，加上選舉在即，買方心生疑慮，價格難隨買氣增溫有所拉抬，另一方面，多數剛性自用買盤偏好低總價房屋，當房屋供給量大增、形成買方市場，則房價的成長幅度相對有限。