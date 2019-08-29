盤前財經大事搶先讀2019年8月29日

今日操盤前瞻

美國第二季 GDP

日本 8 月消費者信心

法說會：統一證、新光金、亞航、艾迪森、大樹

除權息：嘉泥、宏佳騰、台光電、國揚、遠東銀、邦特、聯華食、鎧勝 - KY、鼎固 - KY 等

減資暫停交易：嘉裕

「硬脫歐」真要來了！英女皇批准 國會將暫停運作約 5 週

週三 (28 日) 英國首相強生 (Boris Johnson) 為求能在今年 10 月 31 日如期脫歐，已向英國女皇提出建議，讓國會提早至 9 月中休會約 5 週，使國會沒有時間對阻止「硬脫歐」的任何方案進行表決，而目前英國女皇伊莉莎白二世 (Queen Elizabeth II) 已批准強生的請求。閱讀全文...

FED 總裁們挺降息：是為充分就業 不是為川普！

週三 (28 日) 舊金山 Fed 總裁戴利（Mary Daly）表示，對於降低利率並不擔心，因為現在通膨很低，可以提升勞動力市場的就業情況。達拉斯 Fed 總裁卡普蘭 (Robert Kaplan) 也持相同看法，並強調政策不會考慮任何政治因素或政治影響。閱讀全文...

美宣布對 3000 億美元陸貨 加徵關稅至 15％

川普政府週三 (28 日) 正式發出聲明，對 3000 億美元的中國輸美商品加徵 5% 關稅，從原定的 10% 提高到 15% ，生效日期分別為 9 月 1 日和 12 月 15 日，這將促使數百家美國零售、鞋類、玩具和電子科技產品同步漲價。閱讀全文...

〈5G 高峰會〉遠傳：競標底價 300 億元略高預期 將縮短競標時程

NCC 昨 (28) 日公布 5G 第一波釋照底價，3 個頻段總計 300 億元，遠傳 (4904-TW) 總經理井琪對此表示，雖對 5G 頻譜價格早有預期，但拉高底價也將縮短競標時程，最終結標金額仍需視競爭程度而定。閱讀全文...

中國紫光 DRAM 廠預計 2021 年投產 為台廠後市營運添變數

中國紫光集團繼 6 月底宣布籌組 DRAM 事業群後，27 日更與重慶市政府簽署合作協議，將在重慶投資建置 DRAM 總部研發中心與 DRAM 廠等，其中，DRAM 廠預計今年底開工，並於 2021 年完工投產，屆時恐將影響 DRAM 市場供需，影響價格表現，不利南亞科 (2408-TW)、華邦電 (2344-TW) 等台廠後市營運。閱讀全文...