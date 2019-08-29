〈房產〉民俗月影響 中信房屋門市8月交易量月減2.3%

中信房屋統計最新全台門市交易價量表現，8 月全台六大都會區除新北市和桃園市呈現月減之外，其餘四都交易狀況均呈現月成長或持平，8 月全台門市成交量小幅月減 2.3%，年增 10.2%。

中信房屋今年 8 月內部交易狀況，與今年 7 月相較，台北市月增 1.1%、新北市微幅月減 0.6%、桃園市月減 11.6%、台中市月增 2.6%、台南市月增 10%、高雄市則維持持平，合計全台門市交易量月減 2.3%。

中信房屋總經理張世宗分析，傳統房地產交易狀況會受鬼月影響而造成買氣疲弱，今年 8 月正好對上農曆 7 月，國曆 1 日正好是農曆 1 日，因此整個 8 月交易狀況可能要在國曆的 29 日後，才會恢復正常交易溫度，不過受到 7 個月交易基期較低影響，加上部分買方對傳統鬼月無太大忌諱，因此仍有一定交易量能，但過戶及搬遷時間，仍有遞延的現象。

觀察成交量年增率，全台 2019 年 8 月較去年同月，仍維持 10.2% 的正成長，延續今年以來成長態勢，但比起上個月年增率仍有些微滑落。張世宗表示，新北市環狀捷運即將於年底通車，而台中、高雄受惠於台商資金回流帶動不動產成交量增加，不過隨著總統選舉將近，買盤將仍以基本自住換屋需求為主力，市場後續年增表現能否延續成長態勢值得持續觀察。