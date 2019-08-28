〈房產〉北市新豪宅賣相佳 實價揭露添多起坪價200萬元交易案

台北市指標新豪宅陸續公布實價成交資料，其中松山區敦北林蔭景觀豪宅華固建設 (2548-TW)「華固名鑄」、信義計畫區旁的「聯合大哲」、大安森林公園第一排指標豪宅「元利信義聯勤」等，都有高價成交紀錄。

信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德表示，近期許多豪宅陸續完工，通常成屋後因為看得到摸的到，包括大樓興建品質、公設是否完善、建築規劃是否符合需求等，豪宅客可一目了然，因此成屋後又是另一波銷售期的開始，加上近期台商、資金回流的帶動下，近期新豪宅的確買氣狀況優於前幾年。

實價資料顯示，信義計畫區旁的原聯合報大樓原址新建豪宅「聯合大哲」，累計揭露 2 筆交易紀錄，最高價為每坪 212.5 萬元，揭露時間是 2018 年 12 月，4 樓低樓層則是每坪成交 191.5 萬元。

面對小巨蛋具有敦北林蔭景觀的新豪宅「華固名鑄」，累計有 3 筆實價成交紀錄，每坪成交 197 至 223.9 萬元，該社區已經是新的北市坪價 200 萬元豪宅的成員之一，預售時高樓層 22 樓成交每坪 223.9 萬元，19 樓成交每坪 201 萬元，6 樓低樓層則成交每坪 197.4 萬元。

大安森林公園第一排指標豪宅「元利信義聯勤」，17 樓成交總價高達 7.3 億元，每坪單價為 256.1 萬元，交易時間為今年的 1 月，成交房價則維持在相對高檔。