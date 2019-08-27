經濟衰退？華爾街：就算如此 仍有一堆價值股可以買

華爾街分析師表示，如果經濟衰退來襲，投資者還能找到很多價值股。

CNBC 檢測近期華爾街研究報告，尋找出分析師在經濟衰退環境中的首選，包括： Matson(MATX-US)、 Planet Fitness (PLNT-US)、TJX Companies (TJX-US)、National Vision Holdings (EYE-US) 以及 AquaVenture Limited Holdings (WAAS-US)。

基準 10 年期公債殖利率自 8 月 14 日以來反覆跌破 2 年期公債殖利率，這是非尋常跡象，以歷史角度看為經濟衰退的先兆。但分析師認為，即使真的經濟衰退，投資者還是可以找到很多標的富含價值。

Planet Fitness

健身中心營運商 Planet Fitness 近期公布財報優於許多人預期，且券商 Jefferies 分析師持續將之與亞馬遜 (AMZN-US) 相比，形容該公司正在「亞馬遜化」。分析師認為該公司因具有防禦性而受益，因為這類性質可以「抗衰退」，且該公司不具對中國的曝險。

分析師 Randal Konik 表示，該公司會費僅 10 美元，「大眾不可能為這點錢取消會員資格。」該公司上週股價收低 3%。

Ross Stores 和 T.J. Maxx

零售業是分析師普遍認為將遭關稅和經濟衰退衝擊的產業，因為眾多零售貨品來自中國。

但 Wedbush 分析師認為，在經濟不穩定時期，「低價」類別普遍具有抵抗力，這一類公司例如廉價百貨 Ross Stores (ROST-US) 和 T.J. Maxx (TJX-US)。

「在遭關稅震盪的市場上，我們持續認為低價類別具有活力，因其商業模式對成本導入很有彈性，且電商也無法取代大眾喜歡在店內殺價購物的本性。」

TJX Companies 上週股價收高 3% 以上。

Matson

Seaport Global 分析師認為，海運貨運公司 Matson 也是能在經濟衰退時期表現良好的股票。該公司提供在太平洋與夏威夷群島間往返的航運無誤。

Matson 3 年前收購了阿拉斯加另一家航運公司 Span Alaska ，這個關鍵交易拉高該公司市占份額和營收，有助於緩解經濟衰退時的衝擊。

Seaport Global 分析師 Kevin Sterling 表示，「我們認為加上 Span Alaska 後，讓該公司在面對低迷或衰退時有一些緩衝，這是他們在 2008-2009 經濟大衰退期間所沒有的。」

該券商認為，經濟衰退時期，許多顧客會尋求更便宜的貨物航運方式，這就帶給 Matson 更多商機。

「倘若真的發生經濟衰退，我們通常會看到託運人會為了省錢，將高級或快速服務降級為遞延的航空貨運服務，那麼 Matson 可能就能撈到一點生意機會。」

該公司股價上週收低 4%。

以下是各家券商推薦的經濟衰退投資標的：

1. Matson

券商：Seaport

評級：買進

2. Planet Fitness

券商：Jefferies

評級：買進

3. TJX Companies

券商：Wedbush

評級：中立

4. AquaVenture Limited Holdings

券商：RBC

評級：優於大盤

5. National Vision Holdings

券商：富國證券

評級：優於大盤