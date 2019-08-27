電話線救美股 台股拚打第3腳？提防尾盤爆量震盪

美中貿易戰又出現轉圜? 這回電話線又救了美股! 美國總統川普透露說大陸致電美國，希望趕快重返談判桌，美股果然應聲反彈。台股昨日國家隊力抗外資倒貨 143 億元，未能守住年線，但可趁美股反彈打出第 3 腳? 昨日的跳空缺口將是重要關鍵。但因 MSCI 季度調整明日生效，也須提防今日尾盤爆量震盪! 關鍵點位為 10416、10444 與 10488 點。

趁國際股市反彈，多頭不應以收復年線就滿足，最好能一舉連 10400 點關卡都站穩，如能收復 10416 點，才算站穩，如要順利展開反彈行情，必須再往 10444、10488 點衝關，才有機會挑戰 10500 關卡，並回補昨日跳空缺口。而 10400 關卡下方重要防線為 10388 點，站穩才有機會展開反彈。如 10388 點未能站穩，則需提防回測 10354 與 10330 點，如 10330 也未能站穩，需留意空軍再發動攻勢。

美中貿易戰訊息一日數變，全球金融市場隨之震盪，台股昨日雖未能守住年線，但下檔守住第 2 腳位置，因此 10300 點關卡成為國家隊必守之地。只要能撐住第二腳之上，仍有機會以時間換空間，展開較長時間的震盪打底。

多方如欲展現較強勢的反攻，就必須儘速回補昨天的跳空缺口，站回 10500 點關卡之上，如此才有機會伺機再挑戰月線。以時間的角度來看，台股在 8 月底最後幾個交易日，只要能以守代攻，以年線為反攻基地，9 月再發動反攻，也趁勢消化賣壓，似乎較為有利。(訊息僅供參考，請勿作為買賣股票之依據)