川普擬用關稅收入發紅包 專家憂心重演疫情通膨

鉅亨網編譯王貞懿 2025-07-26 04:11

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根據《CNBC》周五（25 日）報導，美國總統川普表示政府正考慮利用向貿易夥伴加徵關稅的收入，向部分消費者發放退稅。但專家警告此舉可能加劇通膨壓力並擴大聯邦預算赤字。

專家警告川普的關稅退稅計畫可能加劇通膨壓力，重演疫情時期財政刺激推高物價的情況。(圖:Shutterstock)

川普表示：「我們想做的大事是償還債務，但我們也在考慮退稅。對特定收入水準的民眾發放小額退稅可能很不錯。」

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目前尚不清楚退稅是否需要國會批准。專家表示，如果實施，也不確定退稅會以刺激支票或其他稅務減免形式發放。

稅務基金會資深經濟學家 Alex Durante 表示：「他們不太可能這麼做，但我不會對這屆政府的任何決定感到意外。」

財政部公布 6 月出現意外盈餘，關稅收入帶來助益。海關稅收當月約達 270 億美元，較 5 月的 230 億美元增加，與 2024 年 6 月相比暴增 301%。

赤字憂慮升溫

川普的退稅構想正值國會議員和政策專家對聯邦預算赤字表達憂慮之際。

Durante 說：「我不認為退稅是特別好的政策。我寧願將收入用於減少赤字，而非只是發支票給民眾。」

國會預算辦公室本周發布的傳統評分顯示，7 月初通過的川普《大而美法案》，到 2034 年預估將使赤字增加 3.4 兆美元。

關稅紅包恐推升物價

Urban-Brookings 稅務政策中心稅務和收入支持部門資深研究員 Joseph Rosenberg 指出，發放直接補助的動機與疫情期間不同，當時許多家庭失去收入或無法工作。

Rosenberg 說：「現在聯邦政府加徵關稅會讓美國家庭付出代價，這是幫助個人和家庭的方式。」

但 Rosenberg 警告，由於國會剛通過昂貴的預算和稅務立法，此時發放退稅可能讓聯邦赤字問題雪上加霜。

更令人擔憂的是，退稅將加劇關稅本身已經造成的通膨壓力。Rosenberg 解釋：「民眾拿到錢後會增加消費，這會進一步推高物價，可能放大通膨效應。」