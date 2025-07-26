AI不會馬上取代你 但華頓商學院副教授警告：新人工作最危險

鉅亨網編譯王貞懿 2025-07-26 02:52

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根據《CNBC》周五（25 日）報導，華頓商學院副教授、生成式 AI 實驗室共同主任 Ethan Mollick 表示，AI 短期內不會完全取代人類工作，但對入門級職位構成「巨大威脅」。

專家建議勞工選擇具有「多重任務組合」的工作，較不易被取代。(圖:Shutterstock)

根據蓋洛普最新調查，40% 美國勞工表示在工作中至少每年使用 AI 幾次，19% 勞工每周使用數次，兩項數據都比去年的 21% 和 11% 增加近一倍。

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企業計劃裁員應對

同時，皮尤研究中心調查顯示，超過半數美國勞工擔心 AI 對勞動市場的衝擊。世界經濟論壇 1 月發布的報告發現，48% 美國雇主計劃因 AI 而縮減員工規模。

Mollick 說：「認為 AI 能直接替代人類的想法對我來說太天真。目前 AI 在某些方面表現很好，某些方面很糟，整體而言並不能很好地替代人類工作。」

不過他也警告，隨著 AI 持續改進，「可能會對勞工產生影響」。他指出，各大實驗室目標是在未來 3 年內創造出比人類更聰明的完全自主智能體和機器。

入門級工作首當其衝

對於 AI 對入門級就業市場的影響，Mollick 表示：「我認為人們過早下結論認為 AI 是青年失業的原因。我不認為這還是問題，但這確實是巨大憂慮。」

他強調，企業必須重新思考入門級職位的定位，不僅是為了完成工作，更要將其視為培養未來資深員工的機會。

需要發展新技能

談到勞工需要培養的技能，Mollick 表示：「一年前如果你問我 AI 技能，我會說是提示技巧，但現在不那麼重要了。我們的研究發現，提示已經不像以前那麼關鍵。」

他認為真正重要的是「判斷力、品味、深度經驗和知識」，以及發展足夠專業知識來監督這些系統的能力。

多元任務工作較安全

Mollick 建議人們選擇具有「多重任務組合」的工作。他以醫師為例：「醫師需要具備同理心、手術技巧、診斷能力、辦公室管理和跟上最新研究。如果 AI 幫助你完成其中一些事情，那不是災難。即使 AI 在一兩件事上比你做得更好，也不會摧毀你的工作，只是改變你的工作內容。」

組織領導責任重大

Mollick 強調，不應該讓員工自行摸索 AI 的使用方式。他說：「我看到領導階層和組織說使用 AI 很緊迫，不用就會被解雇，但他們對未來沒有清楚規劃。沒有明確願景，我們要往哪裡走？這是缺失的環節。」