美中聯手救火？市場情緒丕變 美股期貨由跌轉升

暴跌救火隊 (Plunge Protection Team) 出動了？在中國副總理劉鶴週一 (26 日) 表態，表示堅決反對中美貿易戰升級之後，市場情緒丕變，在美股期貨帶領之下正逆轉走勢。

劉鶴週一表示，中國願意以冷靜的態度，透過磋商合作解決問題，堅決反對中美貿易戰升級，將堅持在開放條件下推動智能產業發展，堅決反對技術封鎖和保護主義，努力保護產業鏈的完整性。

前兩天還稱習近平為「敵人」的川普，也在週一改變態度，讚揚了習近平，並歡迎他願意重回談判桌。

川普表示，中國昨晚連絡了美國頂級談判代表，稱願意重回談判桌。他說：「我認為他們想做點什麼...... 這對世界來說是一個非常積極的發展。」

美股期貨 (圖表取自 Zero Hedge)

E - 迷你道瓊斯指數 (E-Mini Dow) 今晨原本一度下跌近 1%，但逐步走高後，但在台北時間 15:00 左右向上急拉，半小時內已翻為上漲約 0.2%。

美元兌日圓走勢 (圖表取自 Zero Hedge)

黃金價格走弱 (圖表取自 Zero Hedge)

隨著美股揚升，其他市場也出現與上週五相反走勢。至台北時間下午 15:00，黃金價格短線下挫 6 美元，跌破每盎司 1540 美元；美元兌日圓短線升逾 40 點，報 1 美元兌 105.54 日圓。離岸人民幣快速升約 250 點，報 7.1510。